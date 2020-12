Extraordinário: A transformação impressionante de Jacob Tremblay para viver Auggie

Uma das grandes estreias do cinema em 2017 foi “Extraordinário”, filme que revelou a história de August Pullman (Auggie), um garotinho que nasceu com uma desordem craniofacial congênita e precisa enfrentar os desafios de ter uma aparência diferente – algo que não passa despercebido quando ele começa a frequentar a escola.

Na produção, o protagonista é interpretado por Jacob Tremblay, um ator mirim reconhecido por grandes papéis em filmes intensos como “O Quarto de Jack” e “O Sono da Morte”. Confira como a delicada transformação fácil para entrar no personagem foi feita:

É importante recordar que o filme foi baseado no livro "Wonder" , de R.J Palacio, que se inspirou após um encontro na vida real o Nathaniel, uma criança que nasceu com a síndrome de Treacher Collins, que causa um distúrbio craniofacial.