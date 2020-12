Lutas medievais ganham a tela do Prime Video em "El Cid"

Você deve conhecê-lo como Denver, de “La Casa de Papel”, sensação no Brasil e no mundo inteiro. Agora, Jaime Lorente embarcou numa tarefa ainda mais ousada. Nas telas, vive um dos heróis de guerra mais conhecidos da Espanha: “El Cid”, em minissérie já está disponível na Amazon Prime Video.

A história se passa durante a Idade Média, no século 11. O período tratado na primeira temporada, com cinco episódios de pouco mais de 50 minutos, conta as origens de Rodrigo Díaz de Vivar, um nobre castelhano. Ele perde o pai em uma batalha, herdando sua espada e sendo criado pelo avô como vassalo.

O protagonista se tornou uma lenda nos campos de batalha em um pedaço da da longa Reconquista da Península Ibérica, que durou entre os séculos 8 e 15. “El Cid” fez sua fama ao transitar entre exércitos de diferentes religiões, como cristãos, muçulmanos e judeus, sempre como mercenário. Suas façanhas inspiraram até um livro clássico da literatura espanhola, “El Cantar del mío Cid”.

A minissérie conta com 11 mil figurantes, cenários de época e batalhas épicas, tudo para fazer jus ao tamanho da mitologia que ronda o guerreiro. Uma segunda temporada já está confirmada.