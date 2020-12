Grey’s Anatomy: Essa é a resposta da ABC sobre a volta de Lexie na série; confira

Nas últimas semanas, antes de Grey’s Anatomy entrar em seu hiato, na exibição 17×6, os fãs não pararam de pedir pela volta de Lexie (Chyler Leigh).

Após o retorno de Derek Shepherd (Patrick Dempsey) e George O’Malley (T.R. Knight), os fanáticos pela trama médica acreditam fielmente que a irmã de Meredith (Ellen Pompeo) que morreu em um acidente de avião, pode dar as caras em uma nova aparição na produção americana.

Mas afinal, a Pequena Grey pode realmente voltar?

Sobre a pergunta feita anteriormente, uma resposta da ABC a um fã no Twitter pode deixar muitos dos telespectadores tristes, isso porque ela pode indicar que talvez isso não aconteça.

Em uma pergunta direta, a usuária que se identifica como Emily perguntou: “Lexie estará na praia?”. E no mesmo dia, a ABC, no perfil oficial da série respondeu: “Você realmente não quer que eu responda isso, Emily”.

Now you really don't want me to answer that do ya emily… https://t.co/xrs4gX2QIv

