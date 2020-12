8 camisetas de bandas que combinam com qualquer outra peça do guarda-roupa

Camisetas com ícones de bandas são clássicos que nunca saem de moda e carregam muitas histórias. Nosso gosto musical diz muito sobre nossa personalidade. Dá para ter uma ideia das preferências de alguém baseando-se no que ele ouve e puxar assunto comentando sobre a banda retratada numa camiseta.

A camiseta de banda é extremamente versátil e pode ser usada com qualquer outra peça. Selecionamos 8 modelos que estão entre as mais vendidas do site de e-commerce da Amazon Brasil, mas se sua banda não estiver entre elas pode pesquisar que vai encontrar. Confira:

1. Camiseta The Rolling Stones



The Rolling Stones é uma banda de rock britânica formada em Londres no ano de 1962, considerada um dos maiores, mais antigos e mais bem sucedidos grupos musicais de todos os tempos. Ao lado dos Beatles, são considerados a banda mais importante da chamada Invasão Britânica ocorrida nos anos 1960. A língua símbolo da banda é provavelmente o ícone do rock mais conhecido do mundo. Compre a partir de R$ 59,90.

2. Camiseta Black Sabbath



Black Sabbath foi uma das mais importantes bandas de heavy metal da história da música. Formada no ano de 1968 em Birmingham pelo guitarrista e principal compositor Tony Iommi, o baixista e principal letrista Geezer Butler, o vocalista Ozzy Osbourne e o baterista Bill Ward. Compre a partir de R$ 49,90.

3. Camiseta Guns N' Roses

Guns N' Roses (por vezes abreviado como G N' R ou GnR) é uma banda norte-americana de hard rock formada em Los Angeles, Califórnia, em 1985. A banda já lançou seis álbuns de estúdio, três EPs e um álbum ao vivo e já vendeu mais de 100 milhões de cópias em todo o mundo. Compre a partir de R$ 69,90.

4. Camiseta Legião Urbana



Legião Urbana é uma banda de rock brasileira fundada em 1982 em Brasília, Distrito Federal, por Renato Russo e Marcelo Bonfá. O grupo também contou com Dado Villa-Lobos e Renato Rocha em sua formação mais conhecida. Possui uma discografia de oito álbuns de estúdio, três compilações e cinco álbuns ao vivo (um deles sem a presença de Renato Russo). Compre a partir de R$ 59,90.

5. Camiseta Slipknot



Slipknot é uma banda americana de metal que é conhecida por seu grande número de integrantes, pelas máscaras usadas por cada um, e pelos shows enérgicos, o que garantiu um número grande de fãs jovens até os dias atuais. Compre a partir de R$ 59,90.

6. Camiseta Nirvana Camisa



Nirvana foi uma banda norte-americana de rock, formada pelo vocalista e guitarrista Kurt Cobain e pelo baixista Krist Novoselic em Aberdeen no ano de 1987, que obteve grande sucesso no movimento grunge de Seattle no início dos anos 1990. Compre a partir de R$ 49,90.

7. Camiseta The Beatles Abbey Road



The Beatles foi uma banda de rock inglesa formada em 1960 na cidade de Liverpool. Formada por John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr, é considerada a banda mais influente de todos os tempos. Compre a partir de R$ 59,90.

8. Camiseta Avenged Sevenfold



Avenged Sevenfold é uma banda norte-americana de heavy metal de Huntington Beach, Califórnia. Formada em 1999, a banda consiste no vocalista M. Shadows, os guitarristas Zacky Vengeance e Synyster Gates, o baixista Johnny Christ e o baterista Brooks Wackerman. Compre a partir de R$ 59,90.

