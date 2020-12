Vídeo que mostra gatinho dando uma de intruso em reportagem se torna viral

A reporter Larissa Aoun, do canal Sky News Arabia, foi interrompida por intruso muito fofo durante uma reportagem gravada nas ruas de Beirute.

She’s back for the afternoon live 😀😀🐱🐱🐱❤️❤️ pic.twitter.com/HI2X25fc5D — Larissa Aoun (@LarissaAounSky) December 18, 2020

“Meu seguidor mais leal”, escreveu ela compartilhando as imagens que fizeram sucesso no Twitter. As reações ao felino brincando com o cinto do seu casaco enquanto ela foca na câmera encantou os seguidores.

