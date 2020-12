5 grandes filmes de Natal apenas para adultos

O filmes de Natal não são apenas para crianças! Por isso, preparamos uma lista de alguns clássicos do cinema recomendados apenas para adultos. Confira a lista:

The Holiday

Depois de muitas desilusões amorosas, uma mulher de Los Angeles e outra de Londres resolvem trocar de casa nas férias de Natal.

Elf

Buddy foi criado no Pólo Norte e, apesar de ser um humano, acaba se transformando em um elfo. Após ter problemas na comunidade em que vive, Buddy decide largar tudo e partir rumo a Nova York. Seu objetivo é encontrar Walter, seu pai, mas logo se decepciona ao saber que ele é um grande sovina e não acredita em Papai Noel.

Love Actually

Nove histórias interligadas examinam as complexidades de uma emoção que nos conecta a todos: o amor.

Krampus

Uma família se prepara para as festas de Natal, mas o pequeno Max não está contente de ver seus familiares brigando o tempo inteiro. Irritado, ele acaba despertando uma força maligna chamada Krampus, que nada mais é do que a sombra do Papai Noel.

Die Hard

John McClane é um detetive de Nova York que está indo a Los Angeles para se encontrar com sua esposa, que trabalha em uma empresa japonesa. Porém, ao chegar no prédio onde ela trabalha, percebe que o edifício está sendo assaltado por um bando de terroristas e decide atrapalhar seus planos para resgatar sua mulher.