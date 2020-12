Grey’s Anatomy: Esta foi a cena mais impactante do episódio 17x6; assista

Na última quinta-feira (17) Grey’s Anatomy fez a exibição do episódio 17×6. Para quem não sabe, esta é a última transmissão antes do hiato que a série fará, tendo previsão de retorno no final de fevereiro e começo de março de 2021.

Como revelado na promo do episódio divulgado nas redes sociais da produção da ABC, Meredith Grey (Ellen Pompeo) acordou, porém muito mais do que simplesmente despertar, ela protagonizou uma cena considerada bastante impactante para alguns fãs.

Alerta de spoiler!

Para quem está curioso em saber, mesmo doente, a médica trabalha para salvar um paciente que estava entre a vida e a morte. Ela é flagrada por alguns médicos quando já estava reanimando a pessoa.

O único problema neste take e que deixou muitos dos fãs tristes, é que com esta iniciativa, Grey acabou piorando seu estado de saúde novamente.

No vídeo, é possível ver que ela acaba desmaiando e sendo amparada por Helm.

