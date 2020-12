Série de ‘Angry Birds’ ganha toque brasileiro

A série “Angry Birds Bubble Trouble”, que já está no ar no YouTube com dois episódios, tem um toque todo brasileiro. As aventuras dos passarinhos briguentos, ambientada na infância deles, têm roteiro e direção feitos por uma equipe aqui no Brasil.

A Hype Animation (de “Tainá e os Guardiões da Amazônia”), de Porto Alegre, se uniu às produtoras PunkRobot, do Chile, que ganhou um Oscar por “A História de um Urso”, e Red Animation Studios, do Peru, conhecida por “Rodência e o Dente da Princesa”, para formar o estúdio coletivo Los Amigos.

Juntos, eles firmaram parceria com a Rovio Entertainment, criadora finlandesa do game que deu origem à série. A criação e roteiro são do brasileiro Jordan Nugem.

Na história, os pássaros Red, sempre estressado, o explosivo Bomb e o veloz Chuck, além de Stella e Silver, outras estrelas do jogo, aparecem crianças, mas não menos irritados.

Cada episódio tem um minuto de duração e entra no ar todos os sábados, na plataforma do YouTube. A versão do game “Angry Birds Dream Blast” serviu de inspiração para a série, que vai ter, ao todo, 20 episódios.

Antes de se transformar em série, “Angry Birds já foi parar nas telonas anteriormente. Em 2016, a Rovio transformou seu carro-chefe em longa-metragem, que explica a difícil relação de Red e companhia com os porcos (coisa que quem já se jogou sabe bem) e confere ainda mais personalidade aos personagens. O filme teve dublagem de Jason Sudeikis e Josh Gad no original e, em português, de Fábio Porchat, Marcelo Adnet e Dani Calabresa.