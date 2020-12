Chadwick Boseman se despede ao som do blues

A morte de Chadwick Boseman, vítima de câncer de cólon aos 43 anos, em agosto, foi um baque não só para a Marvel, que planejava a continuação de “Pantera Negra”. A perda do ator foi impactante para a cultura negra, que viu no herói T’Challa um raro símbolo de força e beleza no audiovisual.

Com a estreia do filme “A Voz Suprema do Blues”, hoje, na Netflix, essa despedida toma contornos ainda mais emocionantes. A crítica elogiou a produção, estrelada por Viola Davis, como um todo. No site Rotten Tomatoes, que reúne opiniões de especialistas, a aprovação é de 99%.

Mas a performance de Chadwick também mereceu elogios, a começar pelo diretor, George C. Wolfe, que classificou a atuação como “lendária”. “Ele conduziu o papel com tanta ferocidade e deu sua intuição para o papel. É isso que você vê na tela”, contou à Reuters.

O filme adapta a peça “Ma Rainey’s Black Bottom”, de August Wilson, uma biografia da cantora Ma Rainey (1866-1936), considerada a Mãe do Blues. Viola Davis, que ganhou em 2017 o Oscar de melhor atriz coadjuvante por “Um Limite Entre Nós”, outra versão de Wilson para os cinemas, é a protagonista.

A atriz, assim como outros colegas, não sabia que o ator já lutava contra o câncer. Até pouco tempo antes de sua morte, ele só revelou a doença a um pequeno grupo seleto fora de sua família. “Eu agora me lembro o quanto ele parecia cansado, o tempo todo. Vi a incrível equipe meditando com ele, ou fazendo massagens, e agora percebo que estavam tentando dar forças para que ele trabalhasse da melhor forma. E essa força chegava a ele”, contou a atriz em entrevista ao jornal The New York Times.

Entre os principais momentos, lembrado pela equipe meses após o fim das filmagens, foi o monólogo em que o ator questiona Deus por “virar as costas aos negros.”

Chadwick interpreta Levee, o cornetista da banda que rivaliza com a cantora de todas as formas, incluindo amorosamente, já que está determinado a roubar a namorada de Ma.

A produção é ambientada na Chicago dos anos 1920 e grande parte da ação ocorre em um estúdio, onde os músicos ensaiam para uma gravação enquanto Ma discute com o empresário branco para poder ter controle sobre a carreira.