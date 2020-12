Vikings: A teoria que poderia trazer Ragnar de volta no final da série

A última parte da sexta temporada de “Vikings” trará o final da série, que promete ser intenso e repleto de reviravoltas surpreendentes.

De acordo com o Metro Reino Unido, uma das teorias mais interessantes dos fãs é a de que podemos voltar a ver Ragnar de alguma forma, graças a Ivar.

No trailer divulgado, é possível ver como Ivar chocado declara “não é possível” enquanto uma figura misteriosa está diante dele, com a espada de Ragnar. Segundo as teorias, o jovem poderia se deparar com uma visão do pai, lembrando que não seria a primeira vez que ele voltaria a enxergar pessoas mortas em novos rostos, como o que aconteceu com Katia.

Alguns especularam que isso poderia acontecer ao ver Ragnar em Bjorn, que ainda está vivo, apesar dos graves ferimentos.

Confira mais sobre séries e entretenimento:

E aí, achou que a teoria faz sentido?

Reprodução / History

https://www.metroworldnews.com.br/entretenimento/2020/12/14/vikings-criador-explica-misterio-que-intriga-fas-e-revela-algo-importante-sobre-ivar-na-6a-temporada.html