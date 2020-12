Nova série da Netflix com cenas explícitas de sexo adolescente é comparada com 'Euphoria'

A nova série de drama da Netflix , “Tiny Little Things”, dividiu opnioes e foi comparada a produção da HBO, “Euphoria”, graças as cenas de sexo "explícitas".

A série para jovens adultos apresenta bailarina Neveah Stroyer (Kylie Jefferson) tentando ganhar espaço em uma escola de balé. Ela chegou para substituir a estudante estrela da academia – que foi empurrada de um telhado e acabou morrendo.

As cenas de nudez e violência sexual do programa foram apontadas por alguns como desnecessárias, visto que a obra é baseada em livros e muitos dos leitores não ficaram felizes com a representação, segundo o Daily Mail.

Confira o trailer:

Confira também mais notícias sobre a série Euphoria: