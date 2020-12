'Mulher-Maravilha 1984’ adiciona humanidade à super-heroína

Em um ano como 2020, só uma super-heroína para nos salvar mesmo. Estreando hoje nos cinemas, “Mulher-Maravilha 1984” vem carregado de mensagens que falam mais alto do que a própria ação de combate ao mal. Aqui, Diana Prince, vivida novamente por Gal Gadot, mostra seu lado mais humano, no comando do Instituto Smithsonian, como antropóloga sênior.

Se no primeiro filme, lançado em 2017 e também dirigido por Patty Jenkins, o cenário era o da Primeira Guerra Mundial, aqui os anos 80 brilham em suas cores, apesar disso ser pouco explorado ao longo das duas horas e meia de duração.

O desenrolar dos planos maléficos que acabariam com o mundo se dá aos poucos. A semideusa imortal leva uma vida normal, mas não mede esforços em salvar as pessoas de crimes pontuais como Mulher-Maravilha, ainda sem se posicionar publicamente. A chegada de um objeto antigo no seu setor, no entanto, é que inicia uma reviravolta.

Quem tem a tarefa de o analisar é Barbara Ann Minerva (Kristen Wiig), que idolatra Diana e deseja ser como ela é. A partir dessas vontades e tudo que isso implica, ela passa por uma transformação, se tornando a Mulher-Leopardo.

A mudança na sua personagem – pessoal e física – é acompanhada da entrada de Maxwell Lord (Pedro Pascal) em cena. O empresário em ruínas também tem seus desejos, por isso vai atrás desse objeto, que pode facilitá-los. A dupla de vilões serve bem para a mensagem que o filme passa. Ou pelos menos quer passar.

O equilíbrio entre Diana e Mulher-Maravilha permite que a história seja explorada além dos esforços extraordinários da heroína. O longa apela às emoções, mostrando também suas vulnerabilidades, como não saber voar. Isso nos aproxima da semideusa. Quem aí já aprendeu a voar?

*Supervisão Angela Corrêa