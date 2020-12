7 brinquedos à moda antiga para presentear às crianças no Natal

Ainda dá tempo de garantir o presente de Natal das crianças. E sem investir em brinquedos caros que podem comprometer as finanças da família ou incentivar o consumismo dos pequenos.

São brinquedos que muitos pais e tutores também tiveram em sua infância e que marcaram muitas gerações. Quem não se lembra do Pula Pirata, da Super Massa ou do Batalha Natal? Com eles será possível mostrar às crianças como se divertir sem brinquedos eletrônicos e ainda promover a integração familiar com vários jogadores ao mesmo tempo.

Selecionamos sete desses brinquedos à moda antiga e que as lojas de comércio eletrônico prometem entregar até o Natal. Confira:

1. Jogo Pinote





O objetivo do jogo é não fazer com que o cavalinho dê o pinote. Você vai ter que mostrar toda sua habilidade. Só quem não deixar o pinote saltar é que será o "domador" vitorioso. você põe tudo na sela para o pinote carregar. Mas, de repente, ele dá um pinote e derruba tudo. até você que cai fora do jogo também. Recomendado para crianças acima de 5 anos. Compre a partir de R$ 73,90.

2. Jogo Super Massa Aprendendo as Horas





Crie os números de massinha para encaixar no super relógio. Os ponteiros do relógio giram de verdade. Misture duas cores ou mais para obter uma nova cor. Massinha de modelar totalmente atóxica. Compre a partir de R$ 38,99.

3. Jogo Batalha Naval





O clássico jogo de batalha entre navios. O jogador que afunda todos os navios do oponente é o vencedor. Inclui 10 navios, 2 estojos de jogo, pinos brancos e vermelhos e instruções. Compre a partir de R$ 40,84.

5. Caixa Blocos de Montar 480 peças





Com um encaixe universal de tijolos, inclui incríveis 480 tijolos de construção para inspirar imaginação, contar histórias criativas e qualquer outra coisa que seu construtor possa imaginar. Compre a partir de R$ 165,83.

6. Jogo Pula Pirata





Quem conseguir colocar o máximo de espadinhas no baú sem fazer o pirata pular vence, isso não é novidade para ninguém. Mas agora o jogo tem a possibilidade de jogar com realidade aumentada. Baixe o app gratuito para android ou ios; escaneie o cartão que vem junto com o jogo para jogar no app. Compre a partir de R$ 53,99.

7. Jogo Cai Não Cai





Mais um jogo nostálgico para apresentar às crianças. Teste seu senso de equilíbrio e agilidade com o divertido Cai Não Cai. Tire as varetas sem deixar as bolinhas caírem. Quem tiver menos bolinhas na sua área ao final vence o jogo. Compre a partir de R$ 66,99.

