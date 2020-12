Estupro em relacionamentos: Anitta revela ter sido vítima aos 14 anos e conta como lidou com as consequências

Larissa, mais conhecida como Anitta, fez uma revelação forte e que comoveu muitos fãs em seu documentário “Anitta: Made In Honório”, na Netflix. A cantora falou sobre ter sido estuprada dentro de um relacionamento que manteve na adolescência.

“Eu nunca expus isso em público. Eu sempre me coloquei numas relações meio abusivas. Quando eu tinha 14 para 15 anos, conheci uma pessoa. Eu tinha medo dele, ele era autoritário comigo, falava de forma autoritária. Eu era diferente quando eu era adolescente, não era como eu sou hoje em dia”, iniciou.

Anitta explicou que em uma ocasião foi forçada a ter sexo com este parceiro, alguém que ela chamou de “nervoso” e que causava medo na jovem.

“Eu achei que não era certo fazer aquilo por medo e eu falei que não queria mais. Mas ele não ouviu. Ele não falou nada. Ele só seguiu fazendo o que ele queria fazer. Quando ele acabou, ele saiu, foi abrir uma cerveja e eu fiquei olhando pra cama cheia de sangue”, contou muito abalada.

Após conviver com a violência e se culpar durante um bom tempo pelo o que aconteceu, a cantora finalmente abriu o jogo com a família. Sua mãe, Miriam Macedo, e seu irmão Renan Machado, revelaram que os reuniu para contar a agressão que sofreu, cujo trauma a estava fazendo se “boicotar, deixar de comer e não estar feliz”.

“Faz pouco tempo que eu parei de achar que isso é culpa minha, que eu causei isso pra mim. Eu sempre tive medo do que as pessoas iam falar: como ela pode ter sofrido isso e hoje ser tão sexual, ser tão aberta, fazer tanta coisa’. Eu não sei. O que eu sei é que eu peguei isso que eu vivi e transformei em uma coisa pra me fazer sair por cima, sair melhor”, desabafou.

Em 2017, o levantamento do Instituto DataSenado em parceria com o Observatório da Mulher Contra a Violência, revelou que 15% das mulheres entrevistadas relataram já ter sofrido violência sexual e 74% delas mencionaram o marido, ex-marido, companheiro, ex-companheiro, namorado ou ex-namorado como o agressor.