6 livros sobre meditação para crianças e adultos entrarem renovados em 2021

Pandemia do covid-19, isolamento social, home office, aulas online, crise econômica e políticos negacionistas… 2020 não está sendo fácil. Que tal deixar os pesos deste ano para trás e começar em uma nova energia? E não será preciso gastar muito para aulas com alguém para aprender.

Na última década, desenvolveu-se a técnica do mindfulness, ou atenção plena, a prática de se estar no momento presente da maneira mais consciente possível. Isso significa estar atento a cada movimento, situação, respiração.

Estudos mostram que a mente está dispersa e distraída em nossos pensamentos durante praticamente 47% do tempo. É como se metade da vida estivéssemos pensando no passado e no futuro, esquecendo o presente. Essa dispersão provoca diversos outros sintomas e problemas relacionados ao bem-estar, como ansiedade e estresse, além de prejudicar a nossa felicidade com as conquistas e momentos presentes.

Selecionamos 6 livros, para crianças e adultos, que mostram como é possível desenvolver o estar presente por meio das técnicas do mindfulness. Confira:

1. NeoMindfulness: mude sua vida em sete semanas, por Maurício Sita







Este livro está a 15 semanas na lista dos mais vendidos do Brasil. Você conhecerá um treinamento que resulta no equilíbrio das energias mental e física e muda para melhor os padrões de bem-estar e qualidade de vida, proporciona desenvolvimento pessoal e crescimento intelectual. Compre a partir de R$ 24,90.

2. Brincando de mindfulness: 50 exercícios para praticar a atenção plena com crianças, por Patricia Calazans







Aplicado a crianças, o mindfulness melhora o foco e a concentração – principalmente daquelas que apresentam Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) –, regula os níveis de ansiedade, aprimora as habilidades sociais e emocionais, melhora a qualidade do sono e a criatividade, tudo isso afetando positivamente sua saúde e bem-estar. Compre a partir de R$ 25,20.

3. Atenção Plena – Mindfulness, por Padraig Morain







O melhor aplicativo de meditação guiada agora em livro!Acalme a mente, diminua o estresse e o cansaço e alcance um novo nível de calma e satisfação com apenas dez minutos por dia. Compre a partir de R$ 24,50.

4. Manual de Mindfulness e Auto Compaixão: Um Guia para Construir Forças Internas e Prosperar na Arte de Ser Seu Melhor Amigo, por Kristin Neff e Christopher Germer







Este livro inclui guias para meditação; práticas informais para fazer a qualquer hora, em qualquer lugar; exercícios; e histórias vívidas de pessoas que usam as técnicas para abordar o estresse no relacionamento, problemas de peso e imagem corporal, problemas de saúde e ansiedade. Compre a partir de R$ 54,01.

5. Meu primeiro livro de Mindfulness, por Christiane Engel







Partindo do estado de consciência e atenção é possível chegar ao estado zen, então encontre um lugar tranquilo, respire profundamente e, juntos, vamos descobrir a magia da consciência plena ou mindfulness. Compre a partir de R$ 40,70.

6. Como ser pleno num mundo caótico: práticas mindfulness para a vida real, por Tim Desmond







Tim Desmond – importante filósofo budista que já deu aulas de psicologia em Yale e hoje lidera um projeto de saúde mental no Google – oferece um caminho único de crescimento pessoal, conexão e alegria. Compre a partir de R$ 20,24.

