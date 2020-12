Noite de Gala do Circo exibe espetáculo online

O Theatro Municipal de São Paulo recebe nesta terça (15) e quarta-feira (16) a Noite de Gala do Circo, que celebra o Dia do Palhaço, no último dia 10, com evento online.

O espetáculo “Fecunda”, com direção e concepção de Lu Lopes (Palhaça Rubra) e Monica Alla (Grupo Ares), é atração nos dois dias de apresentação e vai ser exibido gratuitamente, às 20h, pelo YouTube.

O evento mistura técnicas de circo a outras linguagens como dança, vídeo arte, música ao vivo, teatro físico e muita comicidade.

O elenco e equipe técnica são compostos quase totalmente por artistas mulheres (o coreógrafo Wady San é uma das exceções) e o enredo se inspira na presença feminina dentro e fora do picadeiro.

Serviço

Noite de Gala do Circo: “Fecunda”.

Hoje e amanhã, às 20h. Grátis.

Transmissão pelo YouTube.