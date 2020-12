Megaexposição na Paulista faz retrospectiva de Beatriz Milhazes

Dos nomes que despontaram da chamada Geração 80, tendência artística daquela década, ela é um dos mais bem sucedidos. Ainda assim, suas obras nunca haviam ganhado uma retrospectiva tão grande quanto em “Beatriz Milhazes: Avenida Paulista”, mostra conjunta entre Itaú Cultural, onde já está em cartaz, de graça, e Masp (Museu de Arte de São Paulo), que abre nesta sexta-feira.

A megaexposição passa pelos 30 anos de carreira da artista carioca. Marcado pelo uso de cores vibrantes, estruturas geométricas, arabescos, seu trabalho se desdobra primordialmente em pinturas, colagens e gravuras, que conectam diferentes estilos e movimentos, como barroco, art déco e op art (movimento que privilegiava efeitos ópticos).

No Itaú Cultural, estão reunidas, em grande parte, suas colagens e gravuras, divididas em três andares. Nesses meios, é possível observar algo que se repete em toda sua obra: os motivos, ornamentos, os florais – tudo é disposto minuciosamente para formar uma paisagem com forte efeito visual e óptico. Quem observa, se perde nos detalhes. Um dos andares é dedicado às formas circulares.

A partir de sexta, no Masp, o destaque é dado às pinturas, esculturas e desenhos de Beatriz, que hoje é a artista brasileira viva cuja obra alcançou maior valor: US$ 2,1 milhões, por “Meu Limão”, em 2012. Assim como no resto de seu trabalho, a partir da sobreposição de formas e cores, ela traz como referência também a flora e fauna brasileira e a cultura do país.

As duas partes da mostra dialogam entre si, já que as composições não só possuem motivos em comum, como um proposta que as une. “Eu tenho consciência que o meu trabalho tem este poder de comunicação. O que me deixa feliz é que ele traz essa energia que a arte pode ter – de fazer pensar diferente, de transformar as pessoas”, resume Beatriz sobre seu trabalho.

Serviço

Itaú Cultural (av. Paulista, 149; tel.: 2168-1777).

Ter. a dom., em horários sob consulta.

Grátis. Reservas em sympla.com.br/agendamentoic. Até 30/5.

Masp (av. Paulista, 1.578 – Bela Vista, tel.: 3149-5959).

Ter., das 10h às 20h; qua. a sex., 13h às 19h; sáb e dom., das 10h às 18h. R$ 22 a 45. Ter. e qua.

Grátis. Reservas em masp.org.br. A partir de sex. Até 30/5.