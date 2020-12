Euphoria: A revelação sobre a cena de sexo delicada de Eric Dane, que ficou famoso por Mark Sloan em 'Grey's Anatomy'

Com a 2ª temporada já confirmada e o lançamento de episódios especiais acontecendo, a série “Euphoria” voltou a dar o que falar entre os fãs e alguns fatos curiosos estão sendo relembrados.

Um deles envolve Eric Dane, que ficou conhecido pelo personagem Mark Sloan em “Grey's Anatomy” e agora vive Cal Jacobs, um homem de vida dupla e que protagonizou uma das cenas de sexo mais delicadas da produção: um nu frontal com close na genitália ereta.

Ao lado da atriz trans Hunter Schafer, a sequência delicada contou com um terapeuta sexual que acompanhou a filmagem e este não foi o único detalhe para preservar os atores. Veja a seguir:

Confira também mais notícias sobre a série Euphoria:

"É muito difícil gravar essas cenas. Ajuda ter uma voz no ouvido. Uma voz para quem você pode expressar seus sentimentos e alguém que defenda os atores. Simplifica muito e garante um ambiente confortável e seguro enquanto estamos filmando algo tão desconfortável", disse o ator ao Entertaiment Weekly.

Além disso, uma prótese peniana foi usada na cena, por mais que o ator tivesse sugerido que estaria disposto a encarar a gravação sem esse artefato.

"Usar uma prótese é um protocolo e algo atencioso com sua parceira de cena. Eu sugeri: 'Olha, faz mais sentido não usar uma prótese, estou disposto a isso'. No final das contas, por causa do contexto, nós decidimos que a prótese seria o ideal e chegamos a essa decisão como um grupo", afirmou.