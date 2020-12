Com PS5 esgotado, consumidor precisa de cautela na compra e paciência para receber o console

A Sony não conseguiu suprir a demanda pelo PlayStation 5. O resultado foi o triplo do preço original do console em muitos revendedores brasileiros. O mercado chama de "lei da oferta e procura", mas o Código de Defesa do Consumidor trata o tema como prática abusiva já que o fabricante definiu o preço do produto.

Para fugir dessa prática, o consumidor precisa comprar apenas nos canais oficiais das lojas online – mesmo que isso signifique ter que esperar para receber o console num prazo mais longo. Somente evitando a compra em revendedores que cobram com alto preços é possível desincentivar a prática – no Mercado Livre é possível encontrar preços que superam a R$ 12.000,00, mas já há relatos de compras sem garantia de recebimento dos consoles.

A Sony liberou essa semana novas unidades da PS5 nas lojas Amazon, Casa Bahia, Magazine Luiza e Submarino onde os consoles são vendidos pelo preço oficial (que varia de R$ 4.199,00 para a versão Digital Edition e R$ 4.699,00 com unidade de disco). Ainda assim, a previsão de entrega dos aparelhos é apenas para o início do mês de fevereiro de 2021.

Confira onde comprar pelo preço oficial da Sony:



1. Console PlayStation 5 Versão com leitor de BluRay – Compre a partir de R$ 4.699,00.

Em estoque a partir de 27 de janeiro e recebe entre 4 e 6 de fevereiro.



2. Controle DualSense – PlayStation 5 – Compre a partir de R$ 469,00.



3. Câmera HD – PlayStation 5 – Compre a partir de R$ 419,00.

