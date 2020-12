5 livros, filmes ou brinquedos em homenagem ao legado de Walt Disney que todo mundo precisa ter

Em 15 de dezembro de 1966 morreu Walt Disney, vítima de câncer de pulmão. Criador do Mickey Mouse, seu personagem mais popular e icônico, também podia ser chamado de cineasta, diretor, roteirista, animador, empreendedor e filantropo.

Embora nem tudo sejam realmente flores no reino encantando da marca, é impossível negar que a The Walt Disney Company, conhecida simplesmente como Disney, é uma companhia de mídia que se tornou onipresente no dia a dia da maior parte da população mundial.

Walt Disney foi o primeiro a fazer longa-metragens de animação, transformou parques de diversões em atrações turísticas e é a pessoa que venceu o maior número de Oscars na história – 22 prêmios da Academia. Seu legado é hoje um dos maiores conglomerados de entretenimento do mundo que incluem universos como Marvel, Star Wars e Fox.

O personagem Mickey foi criado em 1928 para competir com o sucesso do Gato Félix e logo superou sua inspiração. O camundongo, desenhado a partir de uma série de círculos, se tornou o personagem de maior sucesso dos estúdios Disney e sua imagem é um dos ícones mais famosos do mundo.

Em homenagem ao legado de Walt Disney selecionamos 5 itens, entre livros, filmes e brinquedos, para você conferir. Veja:

1. Walt Disney: O triunfo da imaginação americana, por Neal Gabler



Este livro é o retrato definitivo de uma das mais importantes figuras da história cultural e do entretenimento dos Estados Unidos no século XX. Após sete anos de elaboração e pesquisa meticulosa – Gabler foi o primeiro escritor a ter acesso aos arquivos de Disney –, eis aqui a história completa do homem que deixou uma marca indelével em nossa cultura, mas cuja vida foi grandemente envolvida pelo mito. Compre a partir de R$ 69,89.

2. Walt Before Mickey (Walt antes do Mickey)



Ainda criança, Walt Disney tinha por hábito desenhar os animais da fazenda onde morava. Ao crescer, ele decidiu tentar a sorte como animador na cidade grande. Decidido a ter uma empresa própria, que lhe permitisse trabalhar no que gostasse, ele enfrenta diversos obstáculos até ter a grande ideia de sua vida: um pequeno rato chamado Mickey Mouse. Disponível no Amazon Prime. Assine por R$ 9,90 tenha milhares de outros filmes à disposição e benefícios como frete grátis em produtos.

3. Você Conhece Walt Disney?, por Whitney Stewart e Nancy Harrison



O camundongo Mickey Mouse e o Pato Donald são conhecidos em todo o mundo, mas como terá sido a vida de Walt Disney, criador desses e de outros personagens que fazem parte de nossas vidas? Você conhece Walt Disney? conta como foi a infância do desenhista, no interior dos Estados Unidos, relembra os acontecimentos que o levaram a Hollywood, fala do sucesso de filmes clássicos, como Branca de Neve , e da criação da Disneylândia, que se tornou um modelo para parques de diversões de todo o planeta. Compre a partir de R$ 15,06.

4. Nos bastidores da Disney: Os segredos do sucesso da mais poderosa empresa de diversões do mundo, por Tom Connellan



A Disneyworld é reconhecida e admirada em todo o mundo. O notável sucesso da empresa está em sua capacidade de fazer com que seus clientes sempre retornem. Quase 70% dos frequentadores do Reino Encantado já o visitaram antes. Em um estilo divertido e de fácil leitura, este livro revela os princípios que orientam a cultura e o sucesso do grupo Disney. Compre a partir de R$ 31,99.

5. Boneco Mickey Mouse Aprendiz de Feiticeiro Pop Funko



E que tal ter um boneco Funko do Mickey, personagem mais icônico da Disney,para colocar na sua estante de casa ou do escritório? Este foi criado para comemorar a participação do personagem como o aprendiz de feiticeiro no filme "Fantasia". Compre a partir de R$ 138,90.

