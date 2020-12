Live-action de Mulan destaca tradições e história cinematográfica da China

“Mulan” (1998) foi um filme que marcou gerações. Pela primeira vez na história da Disney, uma princesa não aparecia dançando com pássaros à sua volta. A jovem chinesa cantava, é verdade, mas também colocou sua espada à serviço do imperador para salvar a China. Uma jornada épica que a consagrou como a personagem que abriu caminho para guerreiras como Merida, de “Valente”.

É por isso que o trabalho da Disney em recriar a história da heroína em live-action, já disponível no Disney+ foi gigantesco, destacando tradições e história cinematográfica do país. A base de tudo foi o Wuxia, gênero cinematográfico e literário cuja estética combina lendas épicas e artes marciais.

A China por meio das cores

A figurinista Bina Daigeler documentou com exuberância a história da China, cuja tradição dá muita importância ao significado das cores. “Toda cor tem uma função. Por exemplo, o amarelo naquela época era reservado apenas para o imperador. Nós fizemos uma pesquisa extensa para descobrir o que cada cor significava, e onde usar isso ou aquilo. Fizemos um workshop sobre tecidos, em que ‘desgastamos’ as roupas. A equipe fez um trabalho maravilhoso de tingimento. Comprei tecidos naturais que foram pintados em diferentes tons de amarelo, vermelho e azul”, explicou a figurinista.

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.

Esse rigor se estendeu a detalhes das armaduras de guerra. Daigeler quis destacar cada ornamento na intenção de homenagear um país que preserva sua cultura como quase nenhum outro no mundo. “Como um primeiro passo, foi importante mergulhar profundamente no significado disso para a China. Nós queríamos fazer da melhor maneira, tendo em mente esse folclore que foi passado de geração em geração por séculos. Mas meus figurinos são baseados na minha pesquisa histórica. Viajei pela China, visitei os principais museus e comprei muitos livros”, disse.

A equipe de figurino, que contava com 40 pessoas, também criou peças por meio de impressão 3D. As armaduras são exemplo desse trabalho.

Dentro da produção

Após a pesquisa, Daigeler levou as ideias à diretora Niki Caro e ao designer de produção Grant Major. O designer montou painéis com ideias visuais para cada personagem.

Há também algumas alusões à animação. “Todos esses figurinos são muito mais elaborados do que no filme original, mas claro que peguei ideias e me inspirei por alguns detalhes, como o mesmo padrão de cores. Tenho certeza de que os fãs de ‘Mulan’ vão notar”, afirma Daigeler.

Trazendo Mulan à vida

Os trabalhos com os figurinos que a protagonista Liu Yifei usou nas cenas de batalha foram complicados.“Foi importante fazer muitos testes com a armadura. Criamos diversos tipos de armadura para todas as sequências de ação. Nós tínhamos uma versão para as cenas em que ela montava a cavalo, uma para os combates e outra usada em cenas feitas debaixo d’água”, conta.

Todas as roupas são feitas com tecidos e estruturas diferentes para se adaptar às cenas de ação, já que Liu não usou dublê em grande parte do filme. “Era muito importante que ela pudesse se mover livremente. Os figurinos não poderiam atrapalhar os desafios que ela tinha de enfrentar”, explicou a figurinista.

Estrelas de Wuxia

Donnie Yen e Jet Li, lendas das artes marciais e de filmes do gênero Wuxia (ambos estrelaram “Herói”, de 2002), interpretam o comandante Tung e o imperador, respectivamente. Eles tinham de espelhar suntuosidade e dignidade. No caso de Tung, Daigeler inventou um equipamento a partir de uma velha armadura, com uma grande estampa de dragão.

“Eu incluí esse design como parte da armadura”, contou Daigeler. “O restante é baseado em figuras de animais típicas da dinastia Tang. Donnie Yen ficou fascinado pela roupa que, para ele, fez com que ele parecesse forte e poderoso”.

Por outro lado, a figurinista queria refletir o poder do imperador da China. Ela viajou para Singapura para fazer testes com Jet Li e, já no primeiro, o resultado foi mais do que satisfatório. “As filhas dele estavam lá e aprovaram tudo. Ficaram encantadas ao vê-lo como o imperador de Mulan. Estou feliz com a aparência dele em sua armadura completa. Foi bordada e costurada à mão. O look final é impressionante”, conta Daigeler.