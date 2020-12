A Festa de Formatura: Meryl Streep faz de tudo, até rap

A carreira de Meryl Streep, que ostenta o recorde de 21 indicações ao Oscar, é versátil e cheia de desafios. Mas só recentemente, após 43 anos em frente às câmeras, que ela enfrentou algo novo: o rap. Essa nova experiência está em “A Festa de Formatura”, musical dirigido por Ryan Murphy que chega à Netflix hoje.

O filme, que também tem em seu elenco estrelas como Nicole Kidman, Kerry Washington e James Corden, se baseia em um musical da Broadway de 2016, indicado seis vezes ao Tony.

Emma (Jo Ellen Pellman) deve lidar com a rejeição quando a presidente da associação de pais e mestres (Washington) a impede de levar sua namorada Alyssa (Ariana DeBose) ao baile de formatura de sua escola.

O que Emma não imagina é que um grupo de atores da Broadway, liderado por Dee Dee Allen (Streep) e Barry Glickman (Corden), vão tentar combater o que consideram uma injustiça. Mas não é por altruísmo. Eles veem na cruzada de Emma a oportunidade de ressuscitar suas carreiras, já que seu mais recente espetáculo foi um grande fracasso. Uma oportunidade que seus colegas Angie (Nicole Kidman) e Trent (Andrew Rannells) também esperam aproveitar.

Graças a sucessos como as séries “Nip/Tuck”, “Glee”, “American Horror Story” e “Feud”, Murphy tem hoje status de estrela em Hollywood e especialmente na Netflix, onde tem um contrato de cinco anos no valor de US$ 300 milhões. Mas isso nem sempre foi assim para o diretor, produtor e roteirista, abertamente gay e ativista da inclusão.

“Quando estava começando minha carreira, se você quisesse fazer um personagem ou um filme gay, basicamente te davam apenas centavos. Tinha que implorar, pedir emprestado e roubar para fazer conteúdo que tivesse personagens LGTQ. Em ‘A Festa de Formatura’, não precisei convencer. Eles trataram como oh, esse é um grande filme’”, contou ao The Hollywood Reporter.

Sobre sua motivação para fazer parte do filme, Streep conta que seu agente imaginou que ela não estaria interessada, porque já havia tentado a sorte em musicais com Mamma Mía!”.

“É baseado em algo real que aconteceu a uns garotos de Indiana e tem um final feliz, tudo que sonhamos em 2020. Queria muito fazer”, disse Meryl. “Minha personagem é uma grande babaca. Me esforcei muito para destacar essa parte de mim”, disse.

Deu tudo certo. Especialmente quando chegou o momento em que a atriz ganhadora de três Oscar teve que fazer um rap. “Creio que os fãs de Meryl vão ficar loucos por isso. Foi tão legal que usamos a primeira tomada que ela gravou, o que confirma que não há nada que Meryl Streep não possa fazer”, contou Murphy à revista Variety. METRO internacional