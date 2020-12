‘Cyberpunk 2077’. Game da CD Projekt Red já está entre nós e sofre com bugs

O hype era gigante em torno de “Cyberpunk 2077”: inúmeros adiamentos, oito anos de desenvolvimento, uma “ponta” de Keanu Reeves e a promessa de revolucionar o que se conhecia até então como experiência imersiva no mundo dos games. O RPG de ação da produtora polonesa CD Projekt Red (de “The Witcher”) está entre nós desde ontem e tem cumprido o compromisso de “causar”.

As primeiras resenhas mostram que o jogo valeu a espera, com muitas das expectativas atendidas, chegando a ser apontado quase como um RPG “de mesa”, com muitas possibilidades de customização, aprimoramento de personagens e direcionamento de história.

Mas os bugs também atrapalharam a experiência de quem jogou antes. Os constantes travamentos foram os aspectos mais criticados. No Brasil, usuários do Xbox reclamaram também da ausência da prometida dublagem em português. A produtora disse investigar os erros e pediu desculpas a todos os jogadores pelo incômodo.

Houve problemas mais extremos, como o relatado por Liana Ruppert, editora do site Game Informer, que convulsionou enquanto jogava. Segundo ela, os cenários de vida noturna têm luzes piscantes em grande velocidade. A CD Projekt Red respondeu que vai solucionar o problema e que incluiu aviso para pessoas que sofrem de epilepsia.

O game está disponível para compra para PC pelo GOG.COM, pelo Steam e pela Epic Games Store, assim como para Xbox One, PlayStation 4 e Stadia. Por ora, os novos consoles receberam o jogo sem otimizações. A previsão é que as versões finais para o Xbox Series X|S e o PlayStation 5 cheguem no ano que vem. Há uma prometida atualização gratuita, ainda sem data prevista, para quem comprou versões para Xbox One e PlayStation 4.

Keanu Reeves inspirou personagem de Night City / Divulgação

E o Keanu Reeves?

O ator foi estrela de estratégias de marketing, mas o protagonista mesmo é V, que tem a missão de encontrar um protótipo de implante que é o segredo para a imortalidade. Johnny Silverhand, o personagem para o qual Keanu serviu de “molde”, é mais um na insólita Night City, onde a ação se passa. Após críticas às primeiras versões, a CD Projekt Red tirou a opção de escolha de gênero e, agora, a estrela do game pode ser criada misturando características femininas e masculinas.