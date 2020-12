Amazon Prime Video: 5 filmes para curtir no fim de semana

Em uma pandemia, existe companhia melhor que a de um filme? Sim, a companhia de 5 filmes! Confira abaixo a nossa lista de dicas para curtir no fim de semana:

'Boyhood: da infância à juventude’ (2014)

O drama dirigido por Richard Linklater foi filmado ao longo de 12 anos. A espera valeu a pena:'Boyhood: da infância à juventude’ foi um sucesso de público e crítica no mundo inteiro.

‘O que os homens falam’ (2014)

Reprodução / Cirko Film

A comédia dramática estrelada por Ricardo Darín fala sobre a crise da meia-idade e promete agradar os amantes do cinema argentino.

‘O rei da comédia’ (1983)

Reprodução / 20th Century Fox

Mais uma parceria bem-sucedida de Martin Scorsese com Robert DeNiro, esse filme de humor negro continua influenciando muita gente até hoje.

‘Simplesmente amor’ (2003)

Reprodução / Universal Pictures

Uma das comédias-românticas mais amadas de todos os tempos tem o brasileiro Rodrigo Santoro no elenco e 'God only knows', dos Beach Boys, na trilha sonora. Tem como não se apaixonar?

‘Hereditário’ (2018)

O filme de estreia de Ari Aster, um dos diretores de filmes de terror mais aclamados da atualidade, vai te deixar boquiaberto.

E aí, partiu maratonar?