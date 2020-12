Netflix anuncia ‘Fate: A Saga Winx', uma versão do grupo de fadas que você possivelmente nunca viu

Você já assistiu o desenho “Clube das Winx”? Se sim, se prepare, pois a Netflix anunciou hoje (10) uma excelente novidade. Para quem gosta da animação, a plataforma de streaming ganhará em 22 de janeiro de 2021, uma série original inspirada na produção que conta sobre o grupo de fadas.

Mas diferente do que você imagina, ao que se sabe, a série possivelmente não terá nada de infantil, isso porque como já adiantado na publicação feita recentemente, a Netflix “promete muita magia e boys magia também”.

Se você quer ver a Bloom como nunca viu, vale aguardar a estreia da produção.

De acordo com o que se pode ver no trailer compartilhado, além do conteúdo mais “adulto”, Fate: A Saga Winx promete também um tom mais sombrio em sua história.

Quer saber mais sobre o que acontecerá? Confira abaixo o teaser divulgado pela Netflix no Instagram.