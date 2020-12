Freaky - No Corpo de um Assassino é sátira ácida de terror

Kathryn Newton vem flertando com o protagonismo desde a série “The Society”, que teve apenas uma temporada na Netflix no ano passado. Agora, a atriz de 23 anos, destaque também em “Big Little Lies”, da HBO, alça voos maiores em“Freaky – No Corpo de um Assassino”, que estreia hoje nos cinemas.

O filme, uma sátira ácida de horror, fica no limiar entre aquelas produções que extraem comédia da inversão de papéis e os típicos slasher, com muito banho de sangue.

Quem assina a história é Christopher Landon, da bem-sucedida franquia “A Morte te Dá Parabéns”, outro exemplo da boa nova onda do gênero do horror, patrocinada pelo produtor Jason Blum.

Kathryn interpreta Millie, uma adolescente em tratamento contra a depressão que se esforça para concluir o ensino médio. Como se não bastasse, ela se torna o alvo de um serial killer, conhecido como O Açougueiro (Vince Vaughn).

A adaga que seria usada no assassinato, no entanto, é mágica e faz com que ela troque de corpo com seu algoz.

Além de procurar uma maneira de desfazer o feitiço, ou do contrário ela ficará alojada no corpo do criminoso, Millie precisa parar o massacre que o homem, que agora tem a sua aparência, está comandando na cidade.