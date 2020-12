Game Cyberpunk 2077 chega (com atraso) com versão para todas as plataformas

O game Cyberpunk 2077, um dos jogos mais esperados do ano juntamente com o sucesso The Last of Us Part II, foi oficialmente lançado nesta quinta-feira (10) depois de vários meses de atraso e espera dos fãs. O jogo recebeu mais de 8 milhões de pré-vendas em todas as plataformas, fazendo dele o jogo mais reservado de todos, e está disponível para PC, Xbox one, Xbox series X e S, Playstation 4 e playstation 5.

O Cyberpunk 2077 tem a participação do ator Keanu Reeves como o personagem Johnny Silverhand, conhecido por protagonizar as franquias John Wick e Matrix. A história é uma ação de mundo aberto ambientada em Night City, uma megalópole num futuro distópico onde a civilização depende da robótica para todos os aspectos diários como coleta de resíduos, manutenção e transportes públicos. Você joga como V, um bandido mercenário em busca de um implante único que é a chave para a imortalidade.

Selecionamos todas as opções de plataformas disponíveis e garanta a diversão, independente da plataforma. Confira:

1. Cyberpunk 2077 – Edição Padrão – PlayStation 4 – Compre a partir de R$ 264,90.

2. Cyber Punk 2077 – Edição Padrão – Xbox One – Compre a partir de R$ 246,31.

3. Cyberpunk 2077 – Steelbook Voodoo Boys Edition – Xbox One – Compre a partir de R$ 299,00.

4. Cyberpunk 2077 – PC Edition – Compre a partir de R$ 249,90.

5. Cyberpunk 2077 – Steelbook Maelstrom Edition – Xbox One – Compre a partir de R$ 299,90.

6. Cyberpunk 2077 – Collectors Edition – Xbox One – Compre a partir de R$ 3.399,90.

*Seja um assinante Amazon Prime: você terá frete grátis ilimitado e ainda poderá usufruir do canal de entretenimento que disponibiliza filmes, séries, músicas e muito mais por apenas R$ 9,90 ao mês. Faça o teste gratuitamente por 30 dias.

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.

O Metro World News pode ganhar uma parcela das vendas ou outro tipo de compensação pelos links nesta página. Os preços informados e a quantidade disponível condizem com os do momento da publicação deste post.