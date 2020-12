Clarice Lispector, que completaria 100 anos nesta quinta, continua atemporal

Como poucas pessoas, Clarice Lispector fez das palavras seu modo de existir. Com sensibilidade ímpar, conseguiu expressar a vida interior das pessoas, destrinchar a realidade de maneira complexa e intrigante, em seus pormenores. No dia em que completaria 100 anos, nesta quinta-feira (10), sua obra está mais viva do que nunca.

Não é para menos. Quando publicou o primeiro livro, “Perto do Coração Selvagem” (1943), saída do curso de Direito, provocou um rebuliço na literatura brasileira, na época dominada por romances regionalistas de cunho realista.

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.

“Ela chega com uma coisa totalmente diferente, reflexiva”, diz Pedro Vasquez, editor da obra de Clarice, ao Metro. “Aquilo que estava passando na cabeça do personagem era mais importante do que o que estava se passando no mundo externo.”

Não demorou para cair no gosto. Seu estilo de escrita, marcado por fluxos de consciência, metáforas e momentos epifânicos, que tornam o ordinário extraordinário, era inédito por aqui. Sem seguir correntes ou movimentos, ela era capaz de virar do avesso a existência dos personagens em profundidade.

“São pessoas comuns, porém que têm experiências incomuns”, afirma. “Ela demonstra que mesmo um ser humano aparentemente sem grande interesses, atrativos, pode ter o vislumbre de algo mais importante do que a realidade visível.”

Clarice também fez das palavras sobrevivência, já que sempre se considerou uma escritora amadora. De profissão, foi jornalista e colunista, assim como escreveu crônicas, algumas que borravam a barreira com a ficção. Traduziu contos, artigos, romances e peças, do francês e do inglês.

Seu legado é inestimável, influenciando gerações não só no país. Tornou-se a escritora brasileira mais traduzida no mundo – suas obras inspiraram músicas, filmes, e ecoam cada vez mais com o passar do tempo. “Existe uma verdade ali, que é diferente para cada leitor, mas que fala com o coração das pessoas. Isso faz com que a obra permaneça.”

Ucrânia

Chaya quem?

Filha de Mania e Pinkas, Chaya Pinkhasovna Lispector nasceu em 1920, na cidade de Chechelnyk, na Ucrânia, mas chegou ao Brasil dois anos depois. De origem judaica, sua família emigrou para o país por conta de perseguição religiosa. Aqui, adotou o nome Clarice. Passou a infância no Recife e, aos 14 anos, se mudou para o Rio de Janeiro, onde morreu na véspera de seu aniversário de 56 anos, no dia 9 de dezembro de 1977, por conta de um câncer no ovário.

Divulgação

Centenário online

Lives e mais

• Live com a biógrafa Teresa Montero, às 11h

• Leitura do livro “Todas as Cartas” por Zélia Duncan, às 13h

• Lançamendo de podcast sobre “A Hora da Estrela”, às 17h

• Vigília Clarice 100 anos, com sarau virtual, às 22h

• Tem mais: lá no Facebook, Instagram e YouTube da editora Rocco, e no Zoom. Informações em www.rocco.com.br

Peça interativa

• No espetáculo online “Na Sala com Clarice”, o espectador escolhe o texto a ser decladamo por Odilon Esteves. Aos sábados, 20h, e domingo, 19h. Até 31 de janeiro. Ingressos

gratuitos em www.sympla.com.br/nasalacomclarice

Festa gringa

• O Brazil Labs da Universidade de Princeton preparou vários vídeos em bit.ly/39YBzP8. Tem conversa com Paulo Gurgel Valente, filho de Clarice; show especial com Moreno

Veloso, Beatriz Azevedo, e Jaques Morelenbaum; e vídeoem que Chico Buarque lê uma crônica da escritora

Site novinho em folha

• Hoje, é lançado o site bilíngue claricelispector.ims.com.br, pelo IMS (Instituto Moreira Salles). O conteúdo, parte inédito, é formado por fotos, manuscritos, áudios, vídeos,

cartas, aulas e textos críticos. O instituto prepara para julho a mostra “Constelação Clarice”

Perto do Coração Selvagem (1943)

Em seu livro de estreia, aos 24 anos, Clarice já dava sinais do estilo de escrita que desenvolveria ao longo da carreira. Marcado pela introspecção e um caráter existencialista, é

narrado por Joana, em fluxos de consciência, que refletem sobre sua vida interior, entre experiências e memórias que passeiam pela infância e a fase adulta

Laços de Família (1960)

Nos 13 contos que formam a obra, entre eles “Amor” e “O crime do professor de Matemática”, os personagens são perturbados na banalidade de seu cotidiano, suas realidades abaladas em diferentes situações. Dessa forma, temas como solidão, morte e dramas familiares apontam para uma apreensão filosófica da vida. O livro garantiu a ela um Prêmio Jabuti, em 1961

A Paixão Segundo G.H. (1964)

Personagens femininas são maioria nos romances de Clarice, aqui identificada como G.H.. Depois de despedir a empregada, ela inicia uma faxina no quarto de serviço. Um momento de epifania se dá quando ela se depara com uma barata, cujos fluidos ela acaba por ingerir. Mais uma vez, fluxos de consciência permeiam a obra, provocando um jorro ininterrupto de palavras

A Hora da Estrela (1977)

Macabéa, uma datilógrafa alagoana migrante no Rio de Janeiro, é a protagonista do livro, publicado no ano de sua morte. Estão lá todas as principais características de Clarice. Tornou-se, em 2020, a obra de literatura nacional de autor clássico brasileiro mais vendido no ano, segundo a Nielsen. Foi adaptada para o cinema, em filme de Suzana Amaral, lançado em 1985

PALAVRAS PINTADAS

Apesar de nunca ter levado a cabo profissionalmente, ela também transformou toda sua erupção criativa em cores e formas. Clarice pintou 22 quadros, a grande maioria no ano de 1975. Assim como seus textos, as obras pictóricas exploram temas existenciais e íntimos. Ela utilizava materiais como vela, cola, caneta e esmalte, sem se limitar a modelos, lançando mão da mesma liberdade expressiva que tinha ao escrever.

Eu queria escrever como um pintor / Divulgação

Sol da Meia Noite / Reprodução

As reedições da obra da autora que estão sendo lançadas pela editora Rocco desde o ano passado, em comemoração ao centenário, são estampadas na capa por algumas dessas telas.

No ano passado, um quadro de Clarice foi leiloado por R$ 220 mil, arrematado pela escritora Nélida Piñon, que conviveu com ela todos os dias nos últimos 18 anos de vida de Clarice.

*Supervisão Angela Corrêa