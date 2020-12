10 sugestões de brinquedos para surpreender as crianças no Natal

Nessa época do ano é sempre assim: crianças ansiosas pelos presentes de Natal. Os desejos também se repetem: a última versão do videogame da moda, o celular mais recente ou qualquer peça eletrônica que viram numa loja de brinquedos ou nas propagandas de tevês e computadores.

Mas que tal variar nas opções e pensar em presentes que podem até usar baterias mas são diferentes e criativos? Selecionamos 10 brinquedos diferentes para várias idades e que o site de comércio eletrônico da Amazon promete entregar antes do Natal. Confira:

1. Jogo Eletrônico do Cubo de Rubik



Um jogo estratégico que continua a desafiar jovens e adultos ao redor do mundo. Essa versão é eletrônica e tem mais de 43 quintilhões de combinações possíveis, o cubo pode ser incrivelmente resolvido com apenas alguns movimentos. É o desafio que faz do cubo de Rubik um jogo tão divertido. Compre a partir de R$ 57,90.

2. Kit Inicial de Magic The Gathering Arena 2 Decks



Se você nunca ouviu falar desse jogo, temos certeza de que qualquer criança acima de 7 anos conhece. Na BGS (Brasil Game Show), maior feira de jogos da América Latina, sempre há um estande temático super concorrido. Escolha seu deck, pegue um amigo e mergulhe em seu primeiro jogo de Magic: The Gathering (MTG). Este kit tem tudo o que você precisa para começar. Compre a partir de R$ 82,80.

3. Kit de blocos de montar magnéticos Ulla 16 peças



Eleito dentre os 50 melhores brinquedos do Brasil em 2017. Blocos de montar magnéticos que se grudam sem encaixe e em ângulos inusitados. Mais de 55 construções diferentes possíveis. Aviões, monstros, animais podem ser manipulados no ar. Baixe o aplicativo do jogo e descubra montagens com a realidade aumentada. Compre a partir de R$ 219,90.

4. Tapete Acolchoado Musical com Móbile, Brinquedos e Piano



Com um tapete infantil, móbile com 5 brinquedos e músicas para os bebês. Duas posições de uso: deitado e sentado. Estimula a capacidade motora do bebê, habilidades visuais, sensoriais e auditivas. Acompanha móbile com 5 brinquedos e músicas. Compre a partir de R$ 159,80.

5. Captador De Imagens 3d Pinart Vermelho Extra Grande



Captador de Imagens é a clássica ferramenta para captar o instante, imagens 3D temporárias. Uma caixa com múltiplos pinos que deixa o formato de qualquer coisa que é pressionada contra eles. Pinart captador de imagens. Ícone dos escritórios nos anos 80, estes alfinetes fazem verdadeiras obras de arte e vão virar uma diversão para as crianças e adultos. Compre a partir de R$ 98,00.

6. Lousinha Dupla Princess Castle Stalo Rosa



Fabricado em MDF, montagem com encaixe, não utiliza parafusos, um lado quadro verde e o outro quadro branco. As crianças podem se divertir de duas maneiras: utilizando o lado branco, onde ela pode desenhar e escrever com um marcador de quadro branco ou escolher o lado verde e se divertir com giz. também há a versão Stalo Amarelo. Compre a partir de R$ 119,74.

7. Coisas de menino – Proibido para meninas (com uma caneta de tinta invisível)



Antes de você fique zangado por ser um brinquedo para meninos, saiba que também a versão para meninas (Meu diário mágico: Só você pode ver os seus segredos!), da mesma autora Emily Ford Emily e também com a caneta de tinta invisível. Compre a partir de R$ 18,90.

8. Casinha de Papelão



Casinha de papelão para brincar, proporciona diversas brincadeiras criadas pela imaginação. Brinquedo personalizável, incentiva a criatividade e desenvolve a coordenação motora. É uma casinha leve, resistente e portátil, de fácil montagem e desmontagem, utiliza o sistema de encaixe e trava. Há vários modelos disponíveis. Compre a partir de R$ 190,29.

9. Mini Cidade Pista Color Ponte 49 peças Art Brink



Pista super divertida, repleta de emoção e cheia de cores, venha se aventurar na cidade colorida. Venha ser o guarda de trânsito dessa linda cidade! Uma cidade desenvolvida para auxílio do tato, reconhecimento dos objetos e cores, estimula o raciocínio e promove a interação. Compre a partir de R$ 54,42.

10. Fisher-Price Aprender e Brincar Meu Primeiro Assistente de Voz Mattel



Um amigo que realmente te ouve e responde atenciosamente com perguntas, como. “Você disse música?” Quando o bebê “conversa”, o brinquedo Laugh & Learn Babble & Wobble Hub responde com luzes coloridas, música, sons e frases. Seu design realista de painel de controle inclui 4 botões para as crianças brincarem para ouvir sons de animais e uma playlist que apresenta uma variedade de estilos musicais, além de aprender músicas e frases sobre contagem, cores, alfabeto e clima. Este brinquedo musical de uso intuitivo ajuda a manter os pequenos faladores ocupados com jogos interativos estimulantes. Compre a partir de R$ 132,75.

