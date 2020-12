The Crown: a verdadeira história da princesa Diana sobre a conscientização da AIDS

Alerta de spoiler! No final da quarta temporada de The Crown, a princesa Diana aparece fazendo uma visita a uma enfermaria pediátrica dedicada a pessoas com AIDS. Na cena, ela abraça um menino que sofre da doença. Muitas pessoas ficaram em dúvida se a situação foi real ou não.

A verdade é que sim, a situação foi muito semelhante ao da série. Contudo, não foi a primeira vez que a princesa dedicou seu tempo conscientização da AIDS. Em 1987, Diana fez uma declaração pública, em Londres, em luta contra a doença quando abriu a primeira unidade de HIV / Aids do Reino Unido, no Hospital Middlesex de Londres.

Ela fez questão de apertar a mão de um dos pacientes, em uma época onde havia muita desinformação e preconceito contra a doença. Na biografia “Diana: sua verdadeira história – em suas próprias palavras”, Andrew Morton afirma que a princesa "fez mais do que qualquer pessoa viva para remover o estigma em torno do mortal vírus da AIDS … Enquanto ela estava incapaz de articulá-lo totalmente, Diana tinha uma visão humanitária para si mesma que transcendia os enfadonhos compromissos reais tradicionais”.

