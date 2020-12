Elisabeth Moss: 4 filmes imperdíveis com a protagonista de ‘The handmaid's tale’

Elisabeth Singleton Moss é uma das atrizes do momento em Hollywood. A atriz, nascida em Los Angeles, Califórnia, em 1982, ganhou fama após protagonizar séries de televisão como 'Mad Men: Inventando Verdades' e 'The Handmaid's Tale', que no Brasil ganhou a tradução de 'O Conto da Aia'.

Moss é uma atriz versátil e também já emprestou todo o seu talento ao cinema. Veja abaixo uma lista com 4 filmes imperdíveis com a estrela:

'O Homem Invisível' (2020)



O suspense nos conta a história de uma mulher que acredita estar sendo perseguida por seu namorado rico e abusivo, mesmo depois de seu aparente suicídio. Finalmente, ela deduz que ele adquiriu a habilidade de se tornar invisível.

'Her Smell' (2018)



Moss é a estrela fictícia do punk rock Becky Something, líder de uma banda que chega a experimentar uma breve fama, mas se separa por causa de seu comportamento autodestrutivo.

'Shirley' (2020)

Uma famosa escritora de romances de terror encontra inspiração para seu próximo livro depois que ela e seu marido recebem a visita de um jovem casal em sua casa.

The Square: a Arte da Discórdia (2017)

O filme mais experimental da nossa lista ganhou a Palma de Ouro no Festival de Cannes e deu à Suécia uma indicação ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro. O longa-metragem conta a história de um curador de arte de um prestigioso museu de Estocolmo em crise profissional e pessoal, enquanto tenta montar uma nova e controversa exposição.