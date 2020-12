América Latina tem destaque no cinema

Não são poucos os países que marcam presença na 15ª edição Festival de Cinema Latino-Americano de São Paulo, que começa nesta quarta-feira (9). Filmes e debates são exibidos até a próxima quarta-feira (16), em programação online e gratuita.

Dando destaque a produções recentes de países da América Latina, a seção “Contemporâneos” reúne 21 filmes, 19 deles inéditos no país. A nova mostra “Foco América Central” evidencia países dessa região – Costa Rica, Cuba, El Salvador e Honduras. Há ainda “Homenagem BrLab 10 Anos”, com filmes que passaram pelo laboratório de desenvolvimento de projetos.

Toda a programação ficará disponível hoje, a partir das 20h, e permanece online até o fim do festival ou até que os limites de reprodução sejam alcançados. No total, 15 países do continente estão representados entre os 36 filmes exibidos.

Encontros, debates e masterclass virtuais também estão agendados. Além de discussões sobre filmes, cinema independente, há atividades com diretores, produtores e mais.

15º Festival de Cinema Latino-Americano de São Paulo. www.festlatinosp.com.br. Desta quarta-feira (9) às 20h, até dia 16. Grátis