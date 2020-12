5 livros de Clarice Lispector para comemorar o centenário de nascimento da escritora

A escritora Clarice Lispector nasceu em 10 de dezembro de 1920 e morreu em 9 de dezembro de 1977, de câncer de ovário, um dia antes de completar 57 anos. Nascida ucraniana com o nome Chaya Pinkhasovna Lispector, Clarice naturalizou-se brasileira e é considerada uma das escritoras mais importantes do século XX e a maior escritora judía desde Franz Kafka.

Para comemorar o centenário do nascimento da escritora, a Princeton University, por meio da Brazil Lab, núcleo dedicado a estudos luso-afro-brasileiros na instituição americana,preparou uma série de documentários que incluem o concerto musical "Agora Clarice: uma celebração com Beatriz Azevedo e Moreno Veloso", já disponível em seu canal no youtube, e apresenta amanhã, 10 de dezembro, ao vivo, o especial "Clarice Lispector por Chico Buarque". Para saber mais, acesse https://clarice.princeton.edu.

Entre as obras de Clarice Lispector estão títulos como "Perto do Coração Selvagem", "A paixão Segundo G.H.", "Uma aprendizagem ou o Livro dos Prazeres", "Água Viva", "A Hora da Estrela", "Laços de família" e "Como Nasceram as Estrelas". Mais de quatro décadas depois de sua morte, seus textos continuam populares e muitas de suas citações povoam a rede mundial de computadores – algumas nem são de fato dela, mas levam seu nome em busca de legitimidade.

Para quem conhece pouco a obra original da autora ou quer apenas reler e incluir os livros dela na estante (ou no kindle), selecionamos 5 livros que são obrigatórios. Confira:

1. Perto do coração selvagem



O surgimento de Perto do coração selvagem, em 1943, causou grande impacto no cenário literário brasileiro, proporcionando à autora aclamação imediata da crítica e de seus colegas escritores.Houve quem encontrasse no livro a influência de Virginia Woolf, ao passo que outros apostam em Joyce, seguindo a falsa pista da epígrafe da qual Clarice pinçou seu título: “Ele estava só. Estava abandonado, feliz, perto do coração selvagem da vida.” Compre a partir de R$ 28,73.

2. Uma aprendizagem ou o livro dos prazeres



“O coração tem que se apresentar diante do Nada sozinho e sozinho bater em silêncio de uma taquicardia nas trevas.” A experiência da protagonista desta aprendizagem mostra afinidades tanto com as provações da bela Psiquê, do mito grego, quanto com a mística aventura da alma, ao atravessar a noite escura no Cântico Espiritual de São João da Cruz. Como um quadro cujas linhas mestras o recortassem do grande mistério que tudo contém, este livro, que “se pediu uma liberdade maior”, é a narrativa de uma iniciação e um extraordinário hino ao amor. Compre a partir de R$ 26,80.

3. A paixão segundo G. H.

Romance original, desprovido das características próprias do gênero, A paixão segundo G.H. conta, através de um enredo banal, o pensar e o sentir de G.H., a protagonista-narradora que despede a empregada doméstica e decide fazer uma limpeza geral no quarto de serviço, que ela supõe imundo e repleto de inutilidades. Após recuperar-se da frustração de ter encontrado um quarto limpo e arrumado, G.H. depara-se com uma barata na porta do armário. Compre a partir de R$ 33,92.

4. Como nasceram as estrelas



Uma lenda é verossímil? Sim, porque assim o povo quer que seja. De pai para filho, de mãe para crianças, é transmitida uma fabulação de maravilhas que estão atrás da História. Como ao redor de uma fogueira em noite escura, conta-se em voz sussurrante um ao outro o que, se não aconteceu, poderia muito bem ter acontecido nesse imaginoso mundo de Deus. E assim oralmente se escreve uma literatura plena e suculenta, em que o espírito secreto de todo um povo vira criança e brinca de “faz de conta''. Compre a partir de R$ 37,90.

5. A Hora da Estrela



Último livro escrito por Clarice Lispector, A hora da estrela é também uma despedida. Lançada pouco antes de sua morte em 1977, a obra conta os momentos de criação do escritor Rodrigo S. M. (a própria Clarice) narrando a história de Macabéa, uma alagoana órfã, virgem e solitária, criada por uma tia tirana, que a leva para o Rio de Janeiro, onde trabalha como datilógrafa. Em A hora da estrela Clarice escreve sabendo que a morte está próxima e põe um pouco de si nas personagens Rodrigo e Macabéa. Compre a partir de R$ 15,32.

