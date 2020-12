Green Day completa 'profecia' e revive projeto paralelo The Network

Algumas coincidências são realmente impressionantes. Em 2003, um misterioso grupo chamado The Network lançou seu álbum “Money Money 2020”, acompanhado do DVD “Disease is Punishment” – ou “doença é punição”.

A banda nada mais é do que o Green Day, que na década anterior havia se consolidado como um dos principais grupos de rock do mundo. E, com o ano afetado por uma pandemia e o capital financeiro mais poderoso do que nunca – com Donald Trump na presidência dos EUA –, o projeto paralelo marcou seu retorno com o lançamento, neste mês, de “Money Money 2020 Pt. 2: We Told Ya So!”. Um grande “nós avisamos!”

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.

Mascarado, o trio Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt e Tré Cool se transforma em sexteto, com a adição de Jason White, Reto Peter e Chris Dugan. O grupo, porém, assume nomes e identidades alternativas e, nesse “universo paralelo”, não admite relação com o Green Day, que considera ser seu grande nêmesis.

O novo trabalho traz 25 músicas que marcam o ponto mais experimental da carreira dos integrantes. Nas letras, a temática que brinca com uma grande “profecia” e a disseminação de verdades que prometem salvar o mundo não deve ser levada muito a sério – apesar da letra de “Flat Earth” sugerir, ninguém ali realmente acredita que a terra é plana.

Quem procura uma sonoridade mais familiar encontra faixas como “Theory of Reality”, “Carolina’s Ultimate Netflix Tweet” e “Ivankka Is a Nazi”, cheias de inspiração do punk dos Ramones.

Já os sintetizadores, que marcaram o disco anterior do grupo, estão presentes em canções como “The Stranger”, “Tarantula” e “Digital Black”. Sobra ainda espaço para música eletrônica, com a impensável “That’s How They Get You” e a acelerada “Popper Punk”. e para dançantes como “Degenerate” e “Jerry Falwell’s Pool Party”.

Um dos pontos mais legais do projeto, inclusive, é o revezamento dos vocais – algo não comum nos álbuns do Green Day. O guitarrista Fink (Billie Joe) protagoniza 10 músicas; o baixista Van Gough (Mike Dirnt) canta em oito; e o baterista The Snoo (Tré Cool) vocaliza seis verdadeiras pérolas.

O esforço para um projeto como esse, que deveria ser óbvio, é na verdade um alívio. No início do ano, o Green Day lançou “Father of All Motherfuckers”, álbum mais preguiçoso de sua carreira – e a pandemia serviu para levá-lo rapidamente ao esquecimento.

Com o The Network, o trio reencontra uma forma de se reinventar sem “manchar” seu nome principal – e faz muito bem, mesmo que não agrade a todos. Fecho com uma conspiração: se a primeira aparição dos mascarados precedeu “American Idiot” (2004), quem sabe o que está por vir!