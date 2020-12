Fãs estão revoltados com a produção de Grey’s Anatomy após esta decisão; saiba qual

Ao mesmo tempo em que os fãs se emocionaram com o episódio 17×4 de Grey’s Anatomy, houveram alguns que ficaram furiosos com a exibição e com a decisão da ABC para a condução dela.

Importante! Este texto conterá spoilers, então só siga a leitura caso queira ficar por dentro de tudo que aconteceu de maneira antecipada, combinado?

Após um hiato de duas semanas, os fanáticos pela série descobriram quem era a escolha para aparecer “na praia”, ou melhor, no “sonho” de Meredith. E para quem ficou curioso, trata-se de George O’Malley (T.R. Knight).

Sobre esta decisão, tudo aparentemente estava normal, se não fosse por um pequeno detalhe, você imagina qual?

Embora muitos tenham gostado da “volta” de George, alguns fãs ficaram revoltados, pois acreditavam que na verdade quem apareceria neste take seria Lexie Grey (Chyler Leigh), a irmã de Meredith.

Recentemente, a ABC divulgou no perfil oficial da série no Instagram um trecho com a cena do reencontro de O’Malley e Grey e novamente os fanáticos voltaram a pedir pelo aparecimento de Lexie.

Em relação a este questionamento, não há nenhum detalhe ou indício de que isso possa acontecer, mas tratando-se de Grey’s Anatomy, tudo pode mudar a qualquer momento.

