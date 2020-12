5 itens musicais para relembrar a obra do ex-beatle John Lennon

Há exatos quarenta anos, em 8 de dezembro de 1980, John Lennon foi assassinato por quatro tiros disparados por Mark Chapman, um jovem de 25 anos até então desconhecido, em frente a Edifício Dakota onde morava em Nova Iorque. O ex-beatles foi declarado morto ao chegar no hospital St. Luke's-Roosevelt. Ainda hoje, estes locais são motivo de peregrinação de fãs e turistas.

Lennon foi um dos mais proeminentes músicos do séculos XX e disputou com Paul McCartney a liderança da banda inglesa The Beatles, considerada por muitos a maior banda de todos os tempos. A separação do quarteto de Liverpool, formado ainda por Ringo Starr e George Harrison, provocou uma das maiores comoções

Pelo assassinato de John Lennon, Mark Chapman foi condenado à prisão perpétua, com possibilidade de liberdade condicional a partir do ano de 2000, mas seus pedidos foram negados em todas ocasiões.

Para relembrar a obra do artista, selecionamos 5 itens que mostram que seu legado ainda está bem vivo. Confira:

1. Quem matou John Lennon?: As vidas, os amores e as mortes do maior astro do rock, por Lesley-Ann Jones



Todos nós sabemos o final. Aconteceu numa segunda-feira em Nova York, no dia 8 de dezembro de 1980. Este ano o mundo comemora os 80 anos do nascimento e chora os 40 anos da morte de John Lennon. John Lennon era o Beatle preferido de muitos. Sua vida foi tirada no auge de sua história, quando estava apenas na metade da jornada. Mais do que qualquer outro artista, John Lennon veio a ser considerado o símbolo de sua época. Mas quem ele realmente era? Compre a partir de R$ 69,22.

2. One, por The Beatles



O CD "1" reúne as 23 músicas do quarteto de Liverpool que ficaram em primeiro lugar nas paradas mundiais. Qualquer fã da banda vai saber de cor a letra de todas as canções. Há ainda a opção em vinil, que inclui encartes, fotos e pôster em excelente material. NO CD, há apenas o encarte. Compre a partir de R$ 114,07.

3. Gimme Some Truth: The making of the imagine album



O filme Imagine é uma colagem cinematográfica de cor, som, sonho e realidade. Produzido e dirigido em 1971 por John & Yoko, que – junto com inúmeros convidados, como George Harrison, Fred Astaire, Andy Warhol, Dick Cavett, Jack Palance e Jonas Mekas – criaram um mundo de imaginação tão rico e comovente quanto a música que o acompanha. Gimme Some Truth é o inovador filme premiado com o Grammy que narra o processo criativo de como o álbum Imagine surgiu, por sua vez, fornecendo um vislumbre do gênio criativo de Lennon e incluindo muitos momentos especiais e marcantes entre John e Yoko. Compre a partir de R$ 50,90.

4. John Lennon Quadro decorativo de parede



Tamanho do quadro 100 x 60 centímetros. Canvas 320 gramas do mesmo material usado em obras de arte famosas. Madeira de cambará com aplicação de verniz anti cupim. Garantia contra defeito de fabricação e transporte. Compre a partir de R$ 189,00.

5. Guitar Tab Anthology



Esta coleção de 25 canções da carreira solo de John apresenta muitos de seus melhores trabalhos, todos transcritos e arranjados para guitarra. Títulos: Beautiful Boy (Darling Boy) * Cold Turkey * Crippled Inside * Fame * Free as a Bird * Happy Xmas (War Is Over) * Hold On * How? * I'm Losing You * Imagine * Instant Karma * Jealous Guy * Love * Mind Games * Mother * #9 Dream * Nobody Told Me * Oh My Love * Power to the People * Real Love * (Just Like) Starting Over * Watching the Wheels * Whatever Gets You Thru the Night * Woman * Working Class Hero. Compre a partir de R$ 105,67.

