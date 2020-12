'The Undoing': Nicole Kidman fala sobre participação em nova minissérie da HBO

Por que você decidiu fazer parte deste projeto?

Depois de “Big Little Lies”, eu disse que queria fazer o que David Kelley quisesse. Ele me enviou os dois primeiros episódios de “The Undoing” e eu queria participar. Ninguém escreve como David. Ele torna televisão viciante, emocionante.

Como você descreveria Grace quando a conhecemos?

Como diz David Kelley, os seres humanos são propensos a acreditar no que querem acreditar. Grace não é diferente. Ela vive como em uma bolha e esse é um lugar precário.

Ela tem um casamento feliz ou apenas parece feliz?

Grace está apaixonada. Ela tem um marido amoroso, um filho que a ama. Ela se sente realizada com esse amor, com sua carreira de sucesso também, mas sua felicidade é definida acima de tudo pela família.

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.

Por que a colaboração com Kelley funciona tão bem?

Não sei por que fomos feitos para os mesmos tipos de história. Somos fascinados por coisas semelhantes, acho. David é curioso, observador e tem um forte ponto de vista. Escreve personagens que quero explorar intensamente e dou o meu melhor para honrar essa visão. David Kelly, Per Saari, Bruna Papendrea e eu trabalhamos muito bem na busca de uma diretora. Encontrar essa pessoa – Susanne Bier – foi a parte mais importante do processo.

Qual é o segredo de um grande thriller?

A narrativa, o formato de minissérie permite explorar um terreno emocional complexo e fascinante, mas ter um forte ponto de vista cinematográfico que te atrai e te conduz através da narrativa é obrigatório. E um filme longo requer uma produção sólida para manter o público entretido. É muito difícil manter esse tipo de experiência por vários episódios.

A advogada de Jonathan, Haley (Noma Dumezweni), diz: “Isso é o que os chamados ricos fazem quando se sentem ameaçados: escondem verdades feias e se protegem”. Existe uma parte da verdade nisso?

Vou deixar que o público tire suas conclusões, mas acho que é da natureza humana proteger a realidade que cada um definiu como sua.

Você é uma das produtoras da série. Que parte do papel de produtora você gosta mais?

Estou muito orgulhosa por termos conseguido tirar ela do papel, apoiando o trabalho de David e a visão de Susanne. Levo meu trabalho como produtora muito a sério, fazendo tudo funcionar, cuidando do projeto e apoiando os artistas envolvidos. Não é uma responsabilidade pequena, e me orgulho quando fazemos mudanças criativas e elas funcionam, temos sucesso.

Qual é o segredo de ser uma boa produtora?

Os detalhes, o cuidado. Encontrar os parceiros certos.

Foi sua ideia Hugh Grant interpretar Jonathan?

Hugh foi ideia da Susanne, e eu achei brilhante. Conheço o Hugh há anos e sempre quisemos trabalhar juntos. Pouquíssimas pessoas poderiam contribuir com o que Hugh traz, que é atrair com esse charme, essa simpatia e essa inteligência. A série não funcionaria sem ele. Ele é um ator extraordinário.

O que Hugh Grant traz para o papel de Jonathan?

Hugh é muito legal, ele poderia se safar de quase tudo. Ele tem carisma e simpatia como poucos, e Jonathan precisava exatamente disso.

Você trabalhou com Donald Sutherland (Franklin) antes. Como foi atuar com ele novamente?

A química entre Grace e seu pai é muito importante. Ele é a terceira ponta do triângulo dos homens na vida de Grace, e você precisa sentir o amor entre eles e seu relacionamento complicado. Donald e eu temos muita estima um pelo outro, entramos nessa dinâmica.