Tem Bienal do Livro em 2020, sim!

á era certo que não haveria Bienal do Livro em 2020 por conta das medidas de restrição social. No entanto, o ano acabou rendendo uma extensão do maior evento literário da América Latina: a 1ª Bienal Virtual do Livro, que começa hoje com debates e, embora não seja regra de participação, expectativa de descontos.

A plataforma online vai concentrar as mesas e bate-papos com autores e direcionará para os e-commerces das editoras, na aba “Ofertas”. Escritores independentes também terão estandes, no menu “Travessa Literária”.

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.

Leandro Karnal, Mario Sérgio Cortella, Clóvis de Barros Filho e Monja Coen compõem a mesa “Reflexões para bem pensar, bem sentir, bem agir e bem viver”, no sábado. Xuxa, Nélida Piñon e a norte-americana Nic Stone, do best-seller “Cartas para Martin”, também participam.

A primeira mesa hoje, às 11h, vai discutir a obra de romancistas como Clarice Lispector e Marguerite Duras.

Serviço: De hoje até dia 13, no site www.bienalvirtualsp.org.br. É grátis.