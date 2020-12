‘Só fica mais louca’: Atriz dá spoiler sobre futuro da 17ª temporada de Grey’s Anatomy

O que mais Grey’s Anatomy reserva para a 17ª temporada? Essa é a pergunta que a maioria dos fãs vem se fazendo.

SPOILER! Como se sabe, os primeiros episódios foram marcados por grandes emoções com o aparecimento de Derek Shepherd (Patrick Dempsey) e George O’Malley (T.R. Knight) e isso porque não se tratava de dublês, mas sim dos atores que deixaram há anos o elenco.

Recentemente, a atriz Camilla Luddington (Jo Wilson), que inclusive está protagonizando um affair com o personagem de Jesse Williams (Jackson Avery), compartilhou em seu Twitter uma publicação que deixou os fãs ainda com mais dúvidas sobre o futuro da série.

Para quem está curioso, a mensagem que foi compartilhada também pelo perfil da produção da ABC dizia o seguinte: “Ok, como vocês estão se sentindo? Esta temporada só fica mais louca”.

Logo após o tweet, os fanáticos começaram a se perguntar o que poderia estar por vir e se a série poderia trazer mais algum personagem antigo, por exemplo.

Outra fã de Grey’s Anatomy foi mais longe e comentou que acredita que são sinais da morte de Meredith (Ellen Pompeo): “Acho que Meredith vai morrer e todos os personagens que morreram vão aparecer na praia e os outros que partiram como Arizona ou Callie ou Alex irão para Seattle para o funeral de Meredith”.

