CCXP Worlds ‘salva’ o ano da cultura pop com edição online e de graça

A CCXP aos poucos deixou de ser apenas a “Comic Con do Brasil” e chegou até a superar a matriz americana em termos de público. Em 2019, 282 mil visitantes bateram ponto na São Paulo Expo, onde o evento de cultura pop recebia nerds de todo o país.

A CCXP Worlds: A Journey of Hope, como foi batizada esta edição, é toda online e de graça. Saem a aglomeração e o calor da galera nos auditórios, entra uma plataforma virtual inspirada no mapa do game “League of Legends”, com 12 “mundos”, que correspondem às arenas e espaços tradicionais, como o Artists’ Alley, área dos quadrinistas, onde toda essa história começou, lá em San Diego.

O desenvolvimento ficou a cargo de Tatiana Leite, diretora de efeitos especiais brasileira que trabalhou em “O Rei Leão”, “Animais Fantásticos” e “Capitã Marvel”.

Se há uma boa notícia nesse distanciamento, é que não vai haver suspense para entrar nos principais espaços, caso do Thunder Arena. A expectativa é de que 60 milhões de pessoas assistam às atrações em mais de 50 países.

A Netflix, que costumava apresentar novidades no evento, ficou de fora neste ano, o que deixou a programação de novidades mais enxuta.

Até que enfim!

Demorou, mas veio. Neil Gaiman é convidado de honra e abre os painéis no Thunder Arena, hoje, às 15h. O autor de "Sandman", HQ cult que será transformada em série pela Netflix, e "Deuses Americanos", era esperado desde a primeira edição. Art Spielgeman, ganhador do Pulitzer por "Maus", e Tom King, de "The Vision", da Marvel, são outros grandes quadrinistas a um clique de distância.

Quadrinhos, quadrinhos e quadrinhos

Neste ano, a Artists’ Alley é composta por 536 quadrinistas, que vão “ocupar” mesas virtuais, onde vão conseguir interagir com o público por chat ou, claro, em lives. Nas páginas, os fãs dos quadrinhos vão poder buscar por nome, assunto ou personagem e comprar pôsteres, gibis e livros. J.M. DeMatteis, roteirista do Homem-Aranha, Jon J Muth, ilustrador e vencedor do Eisner e Sara Pichelli, criadora da Marvel, estão confirmados.

Vou entender o que falam?

Os conteúdos e navegação estão em inglês e português, com legendas e closed caption. Você pode assistir do celular ou do tablet. Mas, recomenda-se acompanhar do computador para que a experiência seja completa.

50 anos da revista da turma da Mônica

A revista da Turma da Mônica celebra em 2020 seus 50 anos. O pôster oficial da CCXP homenageia essa história com trabalho colaborativo de 20 artistas brasileiros, que fazem parte da Graphic MSP, coleção que traz novos olhares à obra de Mauricio de Sousa.

Seu Barriga, ops, Edgar Vivar

O icônico intérprete do senhorio que mais tomou calote na TV participa de um painel de pura nostalgia sobre “Chaves” amanhã, às 15h, no Thunder Arena.

“His Dark Materials”

A estrela de “His Dark Materials”, Dafne Keen, fala em painel da HBO no Thunder Arena em horário a confirmar. Amir Wilson, colega na série, também participa.

Tem brasileira na gringa

Nanda Costa estreia no cinema estrangeiro em “Monster Hunter”. O painel, que conta com a estrela Milla Jovovich, é hoje, às 19h.

Miss Simpatia

A atriz Lana Parrilla pode até ter feito muitas maldades em “Once Upon a Time”, mas, na última edição, só deixou boas impressões. Ela volta para um painel amanhã, às 18h, no Thunder Arena.

Xii, eu perdi…

Quem não conseguir assistir a alguma atração ao vivo ainda tem chance. Os vídeos entrarão na plataforma em até 24 horas depois da exibição e ficam no ar até o dia 13.

melhor cosplay

Para participar do desafio neste anos, os cosplayers precisam entrar na ferramenta Reels, usar o áudio original do evento e postar seu vídeo, devidamentemarcando a CCXP, com as hashtags #CCXPWorldsCosplay e #ReelsCCXP.

Serviço:

CCXP Worlds: A Journey of Hope

Quando: De hoje, a partir das 14h, a domingo

Onde: Evento todo transmitido online em

www.ccxpworlds.com

Quanto: Todos os painéis e transmissões são gratuitos, basta se cadastrar. Há ainda pacotes que dão acesso a conteúdos exclusivos e outros mimos (de R$ 35 a R$ 450 e mais R$ 21 de frete, caso você compre algo)