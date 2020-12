‘Quem é o próximo?’: ABC desafia fãs de Grey’s Anatomy a descobrirem personagem antigo que reaparecerá

Como já revelado na promo do episódio 17×4 que vai ao ar hoje (3), além de Derek Shepherd (Patrick Dempsey), outro personagem antigo e importante do passado de Meredith Grey (Ellen Pompeo) reaparecerá.

Na última quinta-feira foi feriado de Ação de Graças nos Estados Unidos, então devido a isso, os fanáticos pela trama médica tiveram que lidar com um hiato para descobrir hoje de fato quem é a figura que deve dar as caras.

E para deixar os fãs ainda mais curiosos, a ABC, através do perfil oficial da série divulgou hoje no Instagram um vídeo com uma trilha e a frase “Who’s next?”, que traduzida significa: “Quem é próximo?”.

Embora os nomes apontados sejam diversas, é nítida a maior concentração entre dois em específicos, você imagina quais?

Caso não tenha pensando em nenhum, estão entre os destaques: a Pequena Grey (Lexie) e o 007, sim, George.

Mas afinal, quem você acha que retornará?

Confira abaixo a publicação da ABC:

