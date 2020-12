Festival Games for Change propõe desafio para criação de jogo do Museu do Ipiranga

Dá até um pouco de inveja de quem vai estudar história do Brasil em breve. O 8º Festival Games for Change América Latina, que começa no sábado, na USP (Universidade de São Paulo), abre também o desafio Gamers do Ipiranga, que vai escolher pessoas para desenvolver jogos sobre o Museu do Ipiranga, explorando seu acervo e arquitetura.

Até três propostas desenvolvidas serão convidadas a trabalhar nesse projeto, que vai rolar durante o ano que vem. A participação não é só para quem já é do ramo. Mesmo quem não é desenvolvedor ou programador pode submeter sua ideia.

As criações serão usadas de maneira gratuita em escolas durante as aulas de história. O Museu, fechado para reforma, reabre em 2022.

Os selecionados vão ganhar R$ 2 mil. As inscrições estão abertas até amanhã. Para participar desse e de outros desafios, é preciso comprar o ticket roxo, a R$ 210 no site. Quem não conseguir bancar a taxa pode concorrer a bolsas para participar do Gamers do Ipiranga. Clique para se inscrever.