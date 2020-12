AVA: Este é o filme em primeiro lugar no top 10 da Netflix que você precisa assistir

Do mesmo diretor de “A garota do trem”, o filme AVA que ocupa a 1ª posição do top 10 de hoje (3) da Netflix Brasil, é o tipo de produção que promete prender a sua atenção do começo ao fim.

Estrelado pela atriz Jessica Chastain, o filme conta a história de uma assassina de elite que tem que lutar para proteger sua família e ao mesmo tempo sobreviver, após uma de suas missões não terminar nada bem.

Se você gosta de filmes com bastante ação, emoção e luta, AVA pode ser a escolha perfeita para assistir a qualquer hora do dia.

Quer saber mais sobre o que acontece na produção que está em alta no catálogo Netflix? Confira a seguir o trailer do filme disponível no YouTube.