5 filmes eletrizantes adicionados recentemente ao Netflix

Tem muita coisa nova (e boa!) no catálogo do serviço de streaming mais popular do planeta. Vamos ver alguns filmes imperdíveis?

‘Mad max: estrada da fúria’ (2015)

O quarto título da franquia ‘Mad max’ foi descrito pela revista Forbes como “uma obra-prima do cinema de ação”. O filme foi indicado a 10 Oscars, ganhando em 6 categorias.

‘Jurassic world: reino ameaçado’ (2018)

O quinto filme da franquia ‘Jurassic Park’ e sequência direta de ‘Jurassic World’ foi um sucesso de público, faturando o equivalente a 5 bilhões de reais em bilheteria ao redor do mundo.

‘300: a ascensão do império’ (2014)

A sequência do sucesso ‘300’ (2017) apresenta novamente o ator brasileiro Rodrigo Santoro no papel do Rei Xerxes, personagem baseado na vida real de Xerxes I (518 — 465 a.C).

‘A Maldição da Casa Winchester’ (2018)

Escondida em sua mansão na Califórnia, a excêntrica herdeira de armas de fogo Sarah Winchester acredita que é assombrada pelas almas das pessoas mortas pela marca de rifles homônima.

‘Tempestade: planeta em fúria’ (2017)

Se você gosta de filmes de desastres naturais com muitos efeitos especiais, não perca ‘Tempestade: planeta em fúria’, estrelado pelo galã Gerard Butler e que fala sobre o risco das mudanças climáticas.

E aí, partiu maratonar?