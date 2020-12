'Lei BTS': Mudança em lei na Coreia do Sul adia serviço militar obrigatório para artistas de K-Pop

Uma mudança na lei da Coreia do Sul adiou o serviço militar obrigatório para artistas de K-Pop, de acordo com informações compartilhadas no Twitter.

Com a alteração aprovada na terça-feira (02) pelo Parlamento sul-coreano, artistas da cultura pop "que ajudem a melhorar a imagem da Coreia tanto dentro do país quanto ao redor do mundo" poderão entrar no novo critério de alistamento até os 30 anos.

Até então, todos os homens fisicamente aptos de 18 a 28 anos precisavam servir nas Forças Armadas por cerca de dois anos.

Como revelado, diversos veículos e fãs passaram a chamar a aprovação de 'Lei BTS' por conta da influência do grupo no projeto.

Com informações do Twitter

LEIA TAMBÉM: