7 itens, entre livros e jogos, para quem quer ser astrônomo amador (ou até profissional)

Em 2 de dezembro, a Sociedade Brasileira de Astronomia comemora o dia nacional dessa ciência natural que é considerada a mais antiga da humanidade. A data foi escolhida em homenagem a Pedro II, ex-imperador do Brasil que era astrônomo amador e foi reconhecido como patrono da Astronomia Brasileira.

Desde a antiguidade, o céu vem sendo usado como mapa, calendário e relógio. Os registros astronômicos mais antigos datam de aproximadamente 3000 a.C. e se devem aos chineses, babilônios, assírios e egípcios.

No Brasil, o primeiro Observatório Nacional foi criado por Pedro I, em 1827, com o objetivo de manter a hora oficial para orientar a navegação, marcando o meio-dia com um tiro de canhão e mais tarde com o lançamento de balões – ainda hoje o Observatório Nacional é encarregado da hora oficial brasileira, além de desenvolver pesquisas e cursos, entre outros serviços relacionados à astronomia).

Selecionamos 7 itens, entre livros, jogos e telescópio, para quem quer iniciar seus estudos ou tornar-se astrônomo amador. Confira:

1. Cosmos, por Carl Sagan

Este é o livro de ciência mais vendido da história. Escrito por um dos maiores divulgadores de ciência do século XX, Cosmos retraça 14 bilhões de anos de evolução cósmica, explorando tópicos como a origem da vida, o cérebro humano, hieróglifos egípcios, missões espaciais, a morte do sol, a evolução das galáxias e as forças e indivíduos que ajudaram a moldar a ciência moderna. Compre a partir de R$ 39,90.

2. Jogo de Astronomia, da Grow



Astronomia é um kit de ciências que integra conteúdo didático e muita diversão! Inspirado na metodologia de ensino STEM (sigla em inglês para Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática), este kit ensina conceitos relacionados à Astronomia por meio de atividades simples e criativas. Monte uma maquete da órbita da Terra em torno do Sol para entender sobre os movimentos dos corpos celestes, as estações do ano, os eclipses e outros fenômenos do espaço. Crie seu próprio projetor de constelações, relógio de sol e foguete; também entenda sobre o efeito estufa, entre muitas outras coisas. Compre a partir de R$ 139,99.

3. Uma Breve História do Tempo, por Stephen Hawking



Lançado originalmente em 1988, Uma breve história do tempo vendeu mais de 10 milhões de exemplares em todo o mundo e ficou 237 semanas na lista de mais vendidos do Sunday Times. Com ilustrações criativas e texto lúcido e bem-humorado, Hawking desvenda desde os mistérios da física de partículas até a dinâmica que movimenta centenas de milhões de galáxias por todo o universo. Compre a partir de R$ 23,59.

4. Telescópio Refrator Azimutal Greika 70070m



O telescópio Refrator Azimutal é um equipamento ótico de precisão, projetado para oferecer excelentes visualizações e conforto para o observador. é leve e compacto, especialmente projetado para permitir uma grande entrada de luz, proporcionando assim visualizações celestiais e terrestres de qualidade superior. Preserva ainda um excelente fator custo benefício, requerendo pouca manutenção, o equipamento permite que você vá onde o mais belo céu se mostra, de forma prática e sem complicações. Compre a partir de R$ 734,27.

5. A dança do universo, por Marcelo Gleiser



O que aconteceu no momento da Criação? Houve um minuto determinado em que o Universo que nos rodeia surgiu? Essas são questões tão antigas como a própria humanidade. Muitos procuram a resposta nos mitos e na religião. Outros nas teorias científicas. Em A dança do universo, o físico Marcelo Gleiser mostra em linguagem clara que esses dois enfoques não são tão distantes quanto imaginamos, apresentando versões de diversas culturas para o mistério da criação. Compre a partir de R$ 29,81.

6. Planetário Escolar Educativo Bivolt



Com base em madeira, o planetário escolar ou educativo é destinado a uma nova abordagem do ensino da Ciências, tornando o aluno agente de sua aprendizagem, através da visualização do fenômeno ou fato científico. É bivolt. Compre a partir de R$ 564,30.

7. Luminária Lua Cheia



Uma réplica delicada e perfeita da Lua Cheia. Essa luminária vai deixar um ar de mistério e romance na decoração da sua casa. A tecnologia de impressão 3D, do qual é feita, deixa o produto bem realístico. Controle remoto para alterar as cores (modelo 16 cores). Compre a partir de R$ 139,00.

*Seja um assinante Amazon Prime: você terá frete grátis ilimitado e ainda poderá usufruir do canal de entretenimento que disponibiliza filmes, séries, músicas e muito mais por apenas R$ 9,90 ao mês. Faça o teste gratuitamente por 30 dias.

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.

O Metro World News pode ganhar uma parcela das vendas ou outro tipo de compensação pelos links nesta página. Os preços informados e a quantidade disponível condizem com os do momento da publicação deste post.