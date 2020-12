5 versões da obra 'Os sertões" para ler, colecionar ou incluir na estante da biblioteca

Em 1º de dezembro de 1902 foi lançado o livro "Os sertões", do jornalista e escritor Euclides da Cunha. Este é um livro que se você ainda não leu, precisa incluir na sua lista de pendências. A obra trata da Guerra de Canudos, liderada por Antônio Conselheiro, onde Euclides da Cunha acompanhou o conflito como correspondente do jornal O Estado de São Paulo.

Foi originalmente publicada em diversos artigos no jornal durante o confronto em Canudos, entre os anos de 1896 e 1897. No lançamento do livro, a primeira edição com cerca de mil exemplares esgotou-se em poucos dias e catapultou seu autor como um dos grandes escritores de sua época. Ainda hoje, "Os sertões" é citado como um dos melhores livros já escritos no Brasil.

Considerada uma obra pré-modernista, o estilo de "Os sertões" é conflituoso, angustiado e torturado. Dá a impressão de sofrimento e luta. O autor faz uso de muitas figuras de linguagem, às vezes omite as conjunções e em outras repete-as reiteradamente. Ocorre a mistura de termos de erudição tecno-científica com regionalismos populares e neologismos do próprio autor.

Nas comemoração do centenário da obra, várias edições especiais foram feitas do livro. Selecionamos 5 publicações diferentes para todos os gostos e bolsos. Confira:

1. Os sertões (2 volumes capa dura)



Além do texto estabelecido pela edição crítica de Walnice Nogueira Galvão, o volume conta com uma extensa fortuna crítica, reprodução de páginas das cadernetas de campo de Euclides da Cunha e um conjunto de imagens de Flávio de Barros, único registro fotográfico conhecido do conflito. Esta edição crítica comemorativa foi publicada por ocasião dos 150 anos de nascimento de Euclides da Cunha, completos em janeiro de 2016. Compre a partir de R$ 71,90.

2. Os sertões (edição em português europeu)



O livro é dividido em seções. A primeira parte, ''A terra'', são considerações técnicas e científicas a respeito do solo, do clima e do espaço geográfico do sertão baiano.A segunda parte, ''O homem'', traz características antropológicas a respeito do sertanejo, com todos os seus conflitos sociais, políticos e psicológicos. A última parte, ''A luta'' narra a Guerra de Canudos desde o início. Compre a partir de R$ 15,23.

3. Os sertões (edição infantojuvenil)



Esta coleção traz grandes clássicos da literatura brasileira, adaptados em linguagem simples e adequada ao público infantojuvenil. É uma excelente ferramenta escolar e até de preparação para concursos, como o vestibular. Traz ainda um suplemento pedagógico ao final de cada livro, que visa testar o entendimento do leitor sobre os textos. Compre a partir de R$ 10,50.

4. Os sertões (Cia das Letras/Peguin)



O clássico sobre a rebelião de Canudos chega à Penguin-Companhia com novo estabelecimento de texto, notas, cronologia e textos de apoio de Lilia Moritz Schwarcz, André Botelho e Luiz Costa Lima. Uma obra sobre o sertão, as injustiças sociais do Brasil e a violência que marcou o país. Compre a partir de R$ 43,89.

5. Os sertões (e-book)

Para quem já está na onda dos e-books, essa versão contém índice ativo e breve biografia do autor para e-reader Kindle (seja o leitor ou app para qualquer aparelho). O crítico literário Alexei Bueno considera Os Sertões uma das três grandes epopeias da língua portuguesa, podendo ser comparada à Ilíada — assim como Os Lusíadas. Compre a partir de R$ 1,99.

*Seja um assinante Amazon Prime: você terá frete grátis ilimitado e ainda poderá usufruir do canal de entretenimento que disponibiliza filmes, séries, músicas e muito mais por apenas R$ 9,90 ao mês. Faça o teste gratuitamente por 30 dias.

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.

O Metro World News pode ganhar uma parcela das vendas ou outro tipo de compensação pelos links nesta página. Os preços informados e a quantidade disponível condizem com os do momento da publicação deste post.