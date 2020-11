'O desafio foi não entediar', diz editora da série O Gambito da Rainha

Michelle Tesoro, editora de imagem na série que se tornou a mais assistida da Netflix, “O Gambito da Rainha”, estrelando Anya Taylor-Joy, enfatiza a necessidade de uma editora de imagens ser responsável pela passagem do tempo.

Tesoro descreve seu papel na produção como exigente. Ela precisa cortar e juntar todas as cenas filmadas no dia, antes de reestrutura-las para formar uma cronologia que bata com a visão do diretor e conte a história que estava “dentro da cabeça de uma outra pessoa anos antes de eu colocar as mãos nelas.”

Essa primeira pessoa é Walter Tevis, autor do romance no qual a série é baseada. A protagonista Beth de Tevis – uma órfã de Kentucky que se torna a Grande Mestre a derrotar os soviéticos “no seu próprio jogo”, na Rússia e Europa dos anos 1960 – é realmente um imaginário feminino atraente. Conturbada e talentosa na mesma medida, sua história é povoada por mulheres fortes que a apoiam nesse conto de amadurecimento.

Para Tesoro, o maior desafio foi “saber como tornar xadrez cinematográfico. E como não entediar as pessoas”. A personagem principal de Taylor-Joy ganha vida pela edição habilidosa de Tesoro, que tece junto seu passado problemático e o presente precário.

Com o guarda-roupa como o de Twiggy, a supermodelo britânica dos anos 1960, e a cena introdutória na qual ela acorda com o olhar cansado em uma banheira, atrasada para o campeonato mundial de xadrez, a protagonista é intensamente cerebral – tudo menos entediante. Ela desafia alegremente o enxadrista Bobby Fisher, que diz: “Elas são todas fracas, todas as mulheres. Elas são estúpidas comparadas aos homens. Não deveriam jogar xadrez”.