Nova polêmica envolvendo ‘The Crown’ e a realeza britânica; produção da Netflix

O ministro da Cultura da britânico, Oliver Dowden, acredita que a série The Crown, produção da Netflix, deveria ter a ressalva: é uma obra de ficção.

Dowden deu sua opinião no domingo no debate sobre as liberdades históricas tomadas pelo drama sobre a família real britânica.

“É uma obra de ficção lindamente produzida. Como outras produções, a Netflix deve deixar muito claro no início que é apenas isso ", disse Dowden ao jornal Daily Mail.

"Sem isso, temo que uma geração de espectadores que não experimentou esses eventos possa confundir ficção com realidade."

Espera-se que Dowden expresse sua posição por escrito à Netflix esta semana, como revelado pelo site Publimetro Chile.

A atual quarta temporada ocorre na década de 1980, uma década divisiva da qual muitos britânicos se lembram vividamente.

Os personagens incluem a conservadora primeira-ministra Margaret Thatcher – cujo mandato de 11 anos transformou e dividiu a nação – e a falecida princesa Diana, cuja morte em um acidente de carro em 1997 traumatizou os britânicos e o mundo.

The Crown, realidad y ficción. 👑 📸Créditos:

Tim Graham / Tim Graham Photo Library / Getty

David Levenson / Getty Images Entertainment / Getty

Tim Graham / Hulton Archive / Getty

Anwar Hussein / Getty Image News / Getty pic.twitter.com/dzYEgv6WDi — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) November 25, 2020

LEIA TAMBÉM: