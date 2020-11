'Mulheres de Minha Alma': Isabel Allende conta sua própria história em novo livro

“Cada ano vivido e cada ruga contam a minha história.” Com essas palavras na contracapa, a escritora chilena Isabel Allende nos apresenta seu novo livro, “Mulheres de Minha Alma”, que não explora aquela ficção de potencial best-seller com que seus leitores estão acostumados, mas conta sua vida de maneira intimista, com uma boa dose de autocrítica e humor. A edição está disponível a partir de hoje no Brasil.

Mais do que apresentar um diário, Isabel dedica essas páginas para falar das mulheres que permeiam a sua vida: a mãe, Francisca Llona Barros, a filha Paula, cujo período em coma e morte inspiraram outro de seus best-sellers, e as amigas e aliadas que a acompanham nos 78 anos de vida.

Desde a adolescência e juventude rebeldes, quando lutou para encontrar um lugar em um mercado editorial machista, até os anos como mãe de família e escritora já reconhecida, Isabel se recorda com franqueza como sua vida sempre foi guiada pelo feminismo antes de o movimento se tornar popular e passar a ser reconhecido como muito mais do que birra de mulher revoltada.

Em encontro virtual com a imprensa, a escritora de “A Casa dos Espíritos” contou que, na realidade, esse olhar sobre a vida não foi um exercício doloroso, apesar da nostalgia que poderia vir de certas recordações difíceis. “Mulheres de Minha Alma” não apenas observa o passado, mas também funciona como uma análise das expressões do feminismo e outros movimentos de libertação atuais.

Nada foi difícil, comenta a escritora, falando de sua casa, na Califórnia, Estados Unidos, onde vive há décadas. “Minha mãe dizia: ‘Você vai receber muita agressão, vai se dar muito mal, tenha cuidado’”, lembra-se.

“Uma vez, já nos últimos anos de vida dela, falamos disso. Eu disse: ‘Mãe, é verdade que fui agredida, assim como aconteceu com todas as mulheres que tinham algo a dizer. Mas, a cada pancada que tomei, consegui devolver duas. Então, não sinto que esse tenha sido um preço alto a pagar. O esforço valeu a pena, totalmente. E ainda voltaria a fazer tudo isso, igual ou ainda pior”, afirmou, aos risos.

A autora também contou como se relaciona com as novas gerações e que debate sobre feminismo dentro da própria família. “Acredito que ainda há muito a ser feito. Quando alguma das minhas netas me diz: ‘Ai, vó, isso já está fora de moda’, eu digo: Não. Não está fora de moda’. É assim para ela, porque é uma mulher privilegiada, que tem acesso à educação e à saúde em um país ocidental. Ela pode dizer isso até certo ponto, porque não entrou no mercado de trabalho. Mas temos que pensar em todas as outras mulheres do mundo. Ainda há países onde elas valem menos que gado”, afirma.

Isabel dedica esta obra à sua mãe. “Ela marcou minha vida porque acredito que fiz muitas coisas para provar que ela estava errada. E outras para compensar algo que ela não teve. Mas ela foi sem dúvida a minha primeira inspiração, não apenas para o feminismo, mas para a escrita, para contar histórias. Minha mãe queria que eu fosse uma dama. E a pobrezinha percebeu que havia muito pouca matéria-prima para isso e teve que se resignar”, ri.

Neste livro, a escritora não apenas fala das mulheres de sua vida, mas também questiona a velhice por meio de histórias que a inspiraram. Para ela, o segredo para envelhecer é não levar tudo tão a sério. Com seu bom humor, questiona dietas, a exaustiva busca pelo “sex appeal” na sociedade e fala sobre a importância de continuar a se apaixonar, independentemente da idade ou da opinião alheia.